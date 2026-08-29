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小學生捷運跟騷女乘客 律師憂：若沒導正恐增社會問題

記者楊德宜／台北29日電
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日前一名成年女性搭捷運遭學童尾隨跟騷，幸好遇到執勤員警解圍。示意圖，圖中地點人物...
日前一名成年女性搭捷運遭學童尾隨跟騷，幸好遇到執勤員警解圍。示意圖，圖中地點人物與新聞無關。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

國小男童在捷運上尾隨並疑似性騷擾女乘客，引發討論；律師認為可能涉性騷擾但未必構成跟騷法，校方則表示會進行後續輔導。

一名女網友在Threads發文，指她日前在捷運遭國小學童尾隨跟騷，逃到其他車廂時，幸有執勤員警解圍，另一名女乘客以身阻擋男童助她脫困。該起兒童跟騷事件引起討論，有網友指該童前一天對其他女乘客做出不雅舉動。對此，有律師認為很可能已經構成性騷擾的行為，但不符合跟騷法一要件可能告不成。

律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，小男生跟蹤、騷擾的行為，有可能會被認為是違反跟蹤騷擾防制法的行為。其實以往的案例，甚至有足足跟了一個多小時，仍然認為不構成跟蹤騷擾的案例。本案因為只有單次，可能會被認為不符合法條規定要有「反覆或持續」的要件，就算提告，也可能被認定不成立。

但是小男生的手直接繞過該名女乘客的椅背抱住對方，王至德說，很可能已經構成性騷擾的行為，而且是屬於犯罪行為，不只是單純的罰鍰了事的行政罰。不過因為小男生才國小，如果他已經滿12歲，仍可能進入少年事件的保護程序。如果連12歲都還沒滿，基本上就會回到教育、社政以及校園輔導體系去處理。

小學生也會性騷擾？「別傻了」，王至德表示，小四開始就已經有性教育的課程，小學生對性開始感到好奇是正常的，但是控制不了自己的行為是不正常的。如果在這個階段沒有好好導正的話，以後可能就會多一個社會問題，「莫忘吳曉蕙老師啊」。

其他網友表示，「我也遇到過不只一次，每次都忍無可忍狠瞪回去，真的超讓人不舒服，我甚至現在有PTSD，有一陣子都不敢搭大眾運輸，也不知道遇到要怎麼反擊」、「國小生是有可能這樣的，我是老師，就遇過班級學生性騷擾。他們看到有其他人在會假裝沒事，但如果只有你自己，就會有明確的性騷擾行為。智能沒有問題，是故意的」、「我之前送女兒去上學，就在校門口直接被國小生摸胸部，嚇死，他直接被導護老師斥責，媽媽也跟我道歉」，也有網友說，「只是個孩子，妳跟他計較幹嘛」。

由於該名男童穿著國小制服，有網友根據原PO的影片詢問男童就讀學校，校方表示當天學童放學後走失，家長報警協尋，找到後已接回，關於孩子的行為，會進行後續輔導。

精華 FAQ

  • 女網友指控男童在捷運上尾隨她，逃到其他車廂後仍遭跟進，還有手繞過椅背抱住對方等舉動，因而被認為已涉及騷擾與性騷擾疑慮。

  • 律師指出，跟騷法通常要符合反覆或持續的要件，但本案看起來較像單次事件，因此即使行為令人不適，也可能不被認定成立跟蹤騷擾。

  • 校方表示已將學童接回，後續會進行輔導；律師則認為若孩子未滿12歲，應回到教育、社政與校園輔導體系介入，以免未來衍生更多社會問題。

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