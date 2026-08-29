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台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

記者曾健祐／台中29日電
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台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還...
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台中1名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體、強拉她手摸自己生殖器到勃起；法院以男子造成兒女陰影，但考量調解成立，仍和女友繼續撫養兒女，若重判無助他未來再社會化，減刑後依強制性交等6罪判他4年5月徒刑，可上訴。

檢警調查，男子2022年至2025年2月間，當時兒子就讀國小三年級至五年期期間，他卻多次利用女友外出工作、出遊時，在家違反兒子意願，5度伸手觸摸男童生殖器，其中1次甚至兒子口交，一共強制猥褻4次、強制性交1次得逞。

檢警也發現，男子同時期在小女兒讀幼兒園小班至小學1年級期間，同樣趁著女友不在家時，摸女兒下體，或強拉她手摸自己生殖器到勃起，以此猥褻女兒。

台中地院審理時，男子坦承不諱，年幼兒子、女兒也指證歷歷，並有醫院及警方鑑定、男子和女友LINE對話紀錄可佐證。

中院指出，檢方認定男子猥褻女兒多次，但女童對時間、次數都稱忘記了，基於罪疑唯輕原則，僅得認定猥褻1次；男童則證稱，爸爸有用嘴巴含著他生殖器、也有伸手摸。

中院審酌，男子無前科，已和2童的法定代理人及其女友成立調解，女友也稱和男子在早市擺攤為經濟來源，考量男子案發後仍和女友共同謀生、扶養2名孩子，若處以最輕3年、7年以上徒刑，無助其未來再社會化，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院說，男子侵害2幼童身心造成陰影，斟酌一切情狀後，依1個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判他1年7月、4個對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪各判1年7月、1個對未滿14歲之男子犯強制性交罪判3年7月，6罪一共應執行4年5月徒刑。

精華 FAQ

  • 他趁女友外出、獨自照顧孩子時，多次觸摸兒子生殖器，甚至對兒子口交；也曾摸女兒下體、強拉女兒的手碰自己生殖器，構成強制猥褻與強制性交。

  • 台中地院考量男子無前科，且已與法定代理人及女友成立調解，案後仍和女友共同工作扶養孩子；法院認為若重判，可能不利未來再社會化，因此依情堪憫恕減刑。

  • 法院認定他對未滿14歲女子犯強制猥褻1次、對未滿14歲男子犯強制猥褻4次及強制性交1次，共6罪，分別量刑後，最後定應執行徒刑4年5月。

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