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診所藏千萬…桃醫師涉偽造病歷 囤安眠藥轉賣毒販 遭求刑12年

記者陳恩惠廖炳棋／台北28日電
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台北市刑大在桃園觀興診所的保險箱內起出新台幣1629萬「賣藥所得」現鈔。(圖／桃...
台北市刑大在桃園觀興診所的保險箱內起出新台幣1629萬「賣藥所得」現鈔。(圖／桃園地檢署提供)

AI摘要

文章摘要整理：

桃園觀興診所負責人吳容忍被控偽造病歷與管制藥品簿冊，囤積安眠藥再轉售毒販牟利，檢方起訴並求刑12年、併科1300萬元罰金。

桃園市觀興診所負責人吳容忍涉嫌利用診所可合法取得管制藥品之便，偽造病患病歷及管制藥品簿冊，囤積含第三、四級毒品成分的美得眠、使蒂諾斯等安眠藥，再私下轉售牟利。桃園地檢署偵結，依毒品危害防制條例等罪起訴，並求處12年徒刑、併科罰金1300萬元（台幣，下同）。

台北市刑大偵辦魏姓男子販毒案，追查毒品來源，發現魏的管制藥品竟來自觀音區觀興診所，因此報請桃檢指揮偵辦。

起訴指出，吳容忍（65歲）明知含第三級毒品氟硝西泮成分的美得眠，以及含第四級毒品佐沛眠成分的使蒂諾斯均屬管制藥品，病歷及管制藥品收支結存簿冊應如實登載，卻利用診所持有管制藥品登記證之便，在江姓等6名不知情患者的病歷中偽填開藥紀錄，同時虛填管制藥品帳冊，掩飾藥品實際流向。

檢警查出，魏姓毒販去年12月15日下午3時許，透過LINE向吳洽詢購藥，隨後駕車前往診所，以2400元購買4盒美得眠，另以1萬8000元購買30盒使蒂諾斯，未經合法藥師調劑即私下交易。

桃檢今年4月15日指揮北市刑大及桃園市衛生局搜索，在診所查扣每盒14顆、共1566盒使蒂諾斯膜衣錠，另有846顆美得眠，保險箱起出1629萬餘元現金，也查扣手機、平板、管制藥品存簿、處方箋、電腦主機等證物。

警方搜索時發現保險箱，原以為重要文件、現金或貴重物品，打開發現1000多萬元現金，當場嚇一跳，趕緊找來點鈔機清點，避免出錯。也因金額龐大，警方懷疑吳容忍將安眠藥販售給沒有處方箋的患者，目前正從查扣的電腦、手機中還原聯繫紀錄。

桃檢認為吳身為醫師，卻利用專業及診所身分製作不實病歷、帳冊，取得大量管制藥品後，未經藥師調劑即私下販售，破壞醫療及管制藥品管理制度的信賴。檢方除對吳販賣第三、四級毒品罪求刑8年、併科1000萬元罰金外，另就業務上登載不實文書罪求刑4年、併科300萬元，也認為他涉意圖販賣而持有第三、四級毒品罪。

對於檢警指控販售管制藥品，吳容忍喊冤，稱魏當時表示「要購買安眠藥提供安養機構長者服用」，他才會因此出售藥品，強調「絕無販毒意圖」，希望司法能夠還他清白。

精華 FAQ

  • 檢方指他利用診所可合法取得管制藥品的便利，偽造患者病歷與管制藥品帳冊，囤積美得眠、使蒂諾斯等安眠藥，並未經藥師調劑私下轉售給毒販牟利。

  • 搜索時查扣使蒂諾斯膜衣錠1566盒、美得眠846顆，另在保險箱內起出1629萬餘元現金，也帶回手機、平板、管制藥品存簿、處方箋與電腦主機等證物。

  • 檢方認為他身為醫師卻以專業及診所身分製作不實病歷與帳冊，破壞管制藥品管理制度，故就販賣毒品及業務登載不實等罪求刑12年；吳則否認販毒，稱是對方說要供安養機構長者服用。

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