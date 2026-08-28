力特賣廠房給台積還貸款 董座女與員工14人涉內線遭訴

力特光電董事長趙寄蓉涉內線交易，2024年間經檢方複訊200萬元交保，檢方今偵結給予不起訴處。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 力特光電出售南科廠房給台積電的重訊尚未公布前，疑有家人與員工先行買股，台北地檢署依內線交易罪起訴14人，趙寄蓉父子則獲不起訴。

知名偏光板廠力特光電科技公司，6年前宣布出售南科廠房、設備給台積電 ，處分利益可償還銀行貸款 ，力特董事長趙寄蓉在家庭聚會和兒子趙輝生討論時，女兒趙輝儀聽聞，涉嫌在股票禁止交易期間下單買股，擬制性虧損930元（台幣，下同），無犯罪所得。台北地檢署查出，趙輝儀及員工等14人涉內線交易罪，依法起訴，趙寄蓉父子獲不起訴。

檢方查出，力特光電、台積電高層於2020年7月21日議定交易價格為36億5千萬元，簽訂保密協議書並委任鑑價，後續交易已具高度實現可能性，利多消息明確；同年8月12日發布重訊，出售南科廠廠房及附屬設備給台積電，處分利益6億5千萬元，可用於償還18家銀行聯貸債務。

起訴指出，趙寄蓉在周末家庭聚會，和擔任副總經理的兒子趙輝生討論出售南科廠房給台積電，女兒趙輝儀聽聞利多消息，涉在重訊公布前一天，下單買進93張力特股票，擬制性虧損930元。趙輝生妻子林葦崎將聽聞的消息告知父親林志謙，林父涉調度資金、下單買股，擬制性獲利約300萬元。林父胞兄林圭聰得知，也涉買股，擬制性獲利11萬餘元。

趙寄蓉表示非常反對內線交易，不知道女兒在重訊前一天突然買進股票，他跟兒子討論公司的事不會強調某個重訊，也絕對不會說哪天要發重訊。檢方查無趙寄蓉父子不法事證，趙也不知家人買股票，處分不起訴。