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頂樓機房陷火海 世界先進台廠深夜火光照亮廠區

記者陳恩惠陳俊智／桃園即時報導
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晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)
晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)

晶圓代工大廠世界先進位於桃園蘆竹晶圓三廠，昨(27)深夜驚傳火警！現場濃煙滾滾並竄出強烈橘紅色火光，桃園市消防局派遣大批人車馳援，廠方也緊急疏散大夜班200餘名員工，場面一度十分緊繃，火勢在今凌晨撲滅，起火原因待查。

119勤指中心昨晚11時29分據報，桃園市蘆竹區長榮路世界先進的晶圓三廠某廠房頂樓竄出熊熊烈火，火勢在強烈風勢助長下，有如一條火龍在暗夜中向天翻騰，立刻派遣第三救災救護大隊蘆竹分隊於3分鐘內趕到。

廠方在火警發生當下，立刻啟動緊急應變機制，緊急疏散並引導廠區內200多名大夜班員工撤離至安全區域並進行人數清點。

消防局說，根據現場回傳畫面顯示，起火廠房是棟地上四層鋼筋混凝土的RC結構建築物，大火幾乎吞噬廠房頂樓，機房全面燃燒，現場火光從設備區竄出，橘紅色火光將夜空與建物窗戶映得通紅，濃煙伴隨火舌不斷竄向天際，連遠處都可見黑煙在夜空中蔓延。

消防局不敢大意，出動包括三大隊蘆竹分隊、還有三民、中路、埔子、大有、大竹、局本部、山腳、桃園、特搜大隊、竹圍及第一、第二、第三搜救救助分隊、第二災害救護大隊、草漯等單位共35輛消防車、3輛救護車及89名救難救護人員全力搶救，雲梯車也隨即升起展開高空灌救。

火勢於今天凌晨0時14分獲得控制，4分鐘後完全撲滅。儘管明火已然撲滅，但現場仍有高溫，救難人員持續進行殘火處理及降溫，燃燒面積約20平方公尺，所幸火警未造成人員傷亡，至於起火原因及財物損失，仍待消防局火災調查人員進一步釐清。

晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)
晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)

晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)
晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)

晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)
晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)

晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)
晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)

晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)
晶圓代工廠世界先進晶圓三廠昨深夜驚傳火警。(桃園市消防局提供)

精華 FAQ

  • 火警發生在桃園市蘆竹區長榮路的世界先進晶圓三廠，起火點位於廠房頂樓機房，現場火勢猛烈，橘紅色火光與濃煙一度照亮整個廠區夜空。

  • 廠方立即啟動緊急應變機制，疏散並清點200多名大夜班員工；消防局則派出35輛消防車、3輛救護車與89名人員，並以雲梯車進行高空灌救。

  • 火勢在今天凌晨0時14分受控，4分鐘後完全撲滅，燃燒面積約20平方公尺，未造成人員傷亡；至於起火原因與財物損失，仍待消防局進一步調查。

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