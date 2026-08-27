衝擊選情 新北議員王威元涉行賄 檢求刑3年以上
新北市議員王威元為協助不符投標資格的恆達空間智庫公司，取得「萬里公有零售市場拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案」，涉嫌先透過服務處工程顧問柯文學向市府市場處施壓刪除條件限制，再親自拜訪市場處長李長奎，將20萬現金（台幣，下同，約6287美元）藏在高級洋酒盒內試圖行賄。新北地檢署昨依貪汙治罪條例違背職務行賄罪起訴王，求處3年以上徒刑。
因距離選舉剩94天，王威元稱檢方介選，強調「超人把拔不會認輸！會在法院證明自己清白。」
起訴指出，李長奎接任市場處長前擔任新北市環保局技正兼任府會聯絡人，因此早與王威元熟識。王雖不否認交付洋酒、現金，卻懷疑是李嫌給的錢太少才反咬他一口。柯文學與恆達空間智庫姜姓負責人、總經理程姓建築師涉案部分，新北檢另案偵辦。
今年3月，新北市市場處欲發包預算金額2029萬餘元的規劃設計案。王、柯得知後，4月1日邀約李長奎至服務處，詢問金山、萬里等地市場拆除案進度及細節，轉告姜、程二人評估投標。恆達公司發現，標案限制投標廠商應具有「曾完成市場設計」承做能力，程的建築師事務所不符投標資格，經王向李反映，在李建議下，由程的事務所向市府採購處提出釋疑。經採購處、市場處討論後，刪除廠商投標條件限制，使程通過審查。
今年5月13日上午，王威元為求臨門一腳，親自前往李長奎辦公室，將寫有程姓總經理建築師事務所的便條紙留在桌上，稱「拜託一下」，接著又在同日下午，以收回便條紙為由，邀請李帶便條紙到服務處，拜託李「能幫就盡量幫」，並將20萬元現金藏在高級洋酒禮盒內贈李。李不知情，直到兩天後晚間返家發現，立刻通報市場處政風室主任，同時報請檢方偵辦。
王威元昨認為新北檢選前突襲搜索，僅用二周就火速起訴，是赤裸裸、毫不遮掩的介選，目的就是要讓他落選。
檢方認定他為讓恆達空間智庫取得萬里公有零售市場工程標案，先透過人脈向市場處施壓刪除資格限制，再親自向處長行賄，涉嫌違背職務行賄罪。 起訴指出，原本標案要求廠商須有市場設計經驗，程姓建築師事務所不符資格。王威元向處長反映後，經市府採購處與市場處討論，最後刪除限制，使該業者順利通過審查。 王威元否認檢方指控，雖不否認曾交付洋酒與現金，但質疑是對方收錢不足才反咬。他並批評選前搜索與迅速起訴是介選，強調會在法院證明清白。
精華 FAQ
檢方認定他為讓恆達空間智庫取得萬里公有零售市場工程標案，先透過人脈向市場處施壓刪除資格限制，再親自向處長行賄，涉嫌違背職務行賄罪。
起訴指出，原本標案要求廠商須有市場設計經驗，程姓建築師事務所不符資格。王威元向處長反映後，經市府採購處與市場處討論，最後刪除限制，使該業者順利通過審查。
王威元否認檢方指控，雖不否認曾交付洋酒與現金，但質疑是對方收錢不足才反咬。他並批評選前搜索與迅速起訴是介選，強調會在法院證明清白。
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