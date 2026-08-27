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24小時錄音…集音器監控鄰居17月 調查官侵隱私判賠25萬

台灣新聞組／台北27日電
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調查局黃姓專員天花板裝集音器蒐證長達17個月，侵害隱私權判賠25萬元。圖為示意圖...
調查局黃姓專員天花板裝集音器蒐證長達17個月，侵害隱私權判賠25萬元。圖為示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

法務部調查局黃姓調查官認為任職銀行的薛姓樓上鄰居常發出噪音，在住家天花板裝集音器監控噪音17個月，薛發現後，以侵害隱私權為由求償，台灣高等法院認為，黃長時間監控超過合理手段，嚴重侵害薛的隱私權，判黃賠償薛25萬元（台幣，下同，約7859美元）確定。

本報系聯合報報導，薛提告主張，他住在台北市大安區一處大樓的7樓，黃住6樓，黃自2021年7月3日至2022年11月24日，在6樓天花板安裝集音器與錄音設備，24小時蒐集他家的聲響、不間斷錄音，嚴重侵害他的隱私權。

薛說，精神也遭受莫大痛苦，因此求償157萬3000元。

台北地院認為噪音蒐證實務上常使用錄音筆、手機、分貝機，以集音器蒐集聲響「實屬罕見」，手法嚴重侵害薛的隱私權，判賠25萬元。

黃不服，上訴高院。高院認為，薛在居住空間的談話及私人生活動態，享有不受他人侵擾、窺探的自由，黃以集音器持續錄下薛房屋內的聲音，集音器具有將聲音集中並放大的功能，黃蒐集7樓發出的一切聲響，並確實錄得薛與妻子的對話及生活聲音，明顯侵害薛的隱私權。

高院審理發現，黃從2021年7月開始錄音，卻直到翌年1月才到薛的家中反應有噪音，另於2022年7月透過社區管理委員會反映，期間從未向環保局提出過檢舉、報過警或向其他住戶查證。

中國時報報導，高院認為，黃長達17個月持續錄音，已超過合理手段，違反比例原則，嚴重侵害薛的隱私權，維持原審認定，26日判決黃男夫妻須連帶賠償25萬元確定。

市面上俗稱「聲音放大器」的集音器，可分為耳掛式、藍牙型及口袋型。耳掛式價格約1500到6000元，體積極為小巧，隱密性高；藍牙型3000到1萬2000元，可支援智慧型手機使用；口袋型類似錄音筆或小盒子，價格2000到8000元。

黃男在調查局任職長達25年，他在安全調查處擔任調查官，也曾任廉政處調查官，黃與妻子長達17個月持續錄音，在知道錄得他人的對話內容後仍未停止，也未依其他合理方式蒐證或查證，2人以薛男發出噪音為由，對薛提起刑事告訴案件中還在持續錄音，嚴重侵害隱私權，考量薛男因2人行為所受精神上損害程度等一切情狀，判決2人應給付精神慰撫金25萬元，全案確定。

精華 FAQ

  • 爭議在於黃姓調查官為蒐證噪音，長期用集音器錄下樓上鄰居家中聲音。法院認為這不只是蒐證，而是持續窺探私人生活，已明顯侵害隱私權。

  • 他自2021年7月3日起錄音，直到2022年11月24日，合計約17個月。期間不僅24小時蒐錄，還曾聽到對話內容，卻未先向環保局、警方或其他住戶查證。

  • 台北地院與高院都認定黃男及其妻子以不合理方式蒐證，違反比例原則。高院維持原判，命夫妻連帶賠償薛男精神慰撫金25萬元，全案確定。

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