建案倒塌損毀25鄰宅 工地主任違背建築術成規判4年10月

北市建案「基泰大直」2023年9月施工不當，造成25戶鄰宅損毀。（本報資料照片）

基泰建設「基泰大直」建案2023年9月因施工造成25戶鄰宅傾毀，檢方依違背建築術成規、偽造文書罪嫌起訴工地主任張博翔、工地監工人邱丞鴻、基泰專案人員姜若彥、監造人王德生、承造人劉豐壽5人，台北地方法院審理，昨判張博翔有期徒刑4年10月。

其餘被告邱丞鴻判刑2年8月；姜若彥判刑8月；王德生判刑1年，緩刑2年，向公庫支付200萬元（台幣，約6萬2877美元）；劉豐壽判刑10月。

基泰建設2022年8月在台北市大直街起造「基泰大直」集合住宅。2023年9月7日晚間，鄰近公寓接連出現龜裂，隨後擋土系統潰敗，民宅傾斜沉陷，有25戶房屋傾圮，台北市府緊急安置400人。

檢方追查責任，發現張博翔、邱丞鴻為求趕工，未依結構圖施工製作厚度為60公分的連續壁，自行偷減10公分，為免工期延誤，又違背程序，先進行地質改良工程，再進行連續壁施作。

北院審理認為，依調查報告認定，事故主因為基地地質條件不佳，施工於監測過程已顯示異常超過警戒值或行動值，且過程中因人為因素致監測數據失真，也沒有依建管處核准的施工計畫採取即時應變作為，仍繼續施作，違背建築術成規。

合議庭認定，張博翔、邱丞鴻的中心思想只在工程進度，想避免其他枝節，地質改良工程後，不進行土壤改良樁的鑽孔取樣設計，當有監測數據顯示危及安全時，不待問題解決反而持續施工，並以調整監測初始值的方式，企圖隱匿對工程進度不利的事，以為如此即可謀求基泰公司最大利益，卻因小失大，更發生事故的實害。

北院認為張博翔、邱丞鴻違背義務的程度甚高，造成鄰損嚴重，應科以予較高的刑責。判決指出，張博翔、邱丞鴻、姜若彥推諉卸責，劉豐壽犯後態度不佳，無從減刑；王德生在審理中認罪，經偵審程序身心已備受煎熬，日後行事應能深思熟慮，沒有入監服刑的必要，宣告緩刑。