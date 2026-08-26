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想退出印尼武術社團 被迫對打10高手 他遭踢下巴、倒地撞頭慘死

記者曾健祐／台中26日電
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檢方依傷害致死罪嫌起訴印尼籍安姓男子。（記者曾健祐／攝影）
檢方依傷害致死罪嫌起訴印尼籍安姓男子。（記者曾健祐／攝影）

台中印尼武術社團「PSHT」驚傳命案，印尼籍安姓男子因伊姓同鄉想退社，不顧他是最初階的黑色腰帶且入社僅三個月，要求他連續和九名高手對打後，見對方體力大幅下降，安竟又違規出腳踢擊他下巴，伊當場倒地撞到頭部送醫三天死亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴安，將由國民法官審理。

檢警調查，安姓男子和伊姓同鄉都是印尼武術社團「PSHT」烏日分部成員，安身為該分部最高管理者，伊因於2025年9月21日表示想退社團，並在女友、朋友陪同下到分部位於國道橋下的運動空間練習場地返還道服。

檢方查出，安男明知伊男才加入社團三個月，且僅是最初階的黑色腰帶（社團腰帶分級由低至高為，黑色、粉紅、綠色、小白、大白，大白以上可擔任教練。）

安卻不顧伊實際對打能力、當天身體狀況，表示當天若要退社，必須逐一和其他社員對打，並要求四個大白、三個白色，及兩個綠色，一共九名社員和伊對打，伊按照指示和多人打完後，體力、精神狀況大幅下降。

安男見伊男氣喘吁吁，且明知社團對打規則只能攻擊對受頭部以下、胯下以上部分，安卻直接以腳朝伊下巴處踢擊，伊因未能防守、閃避，遭踢中後直接往後倒地，頭部撞擊地面當天就住院，但仍因顱內左側硬腦膜下出血，最終中樞神經性休克23日死亡。

精華 FAQ

  • 起因是伊姓男子表示想退出社團並返還道服，安姓男子身為分部最高管理者，卻要求他先完成多輪對打，之後又發生致命踢擊。

  • 檢方認為安男明知伊男體力與能力不足，仍安排9人輪番對打，且在違反規則下踢擊下巴，造成伊男倒地撞頭、顱內出血死亡，涉傷害致死。

  • 檢方已依傷害致死罪嫌起訴安姓男子，案件後續將由國民法官審理，以釐清其對死亡結果的法律責任與整體犯行。

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