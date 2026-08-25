台北指南宮陷火海 60年歷史凌霄寶殿1、2樓全毀

台北市文山區指南宮凌霄寶殿24日晚上發生火警，消防局獲報，立即派遣人車趕往搶救，內部受損嚴重。(記者李奕昕／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 台北指南宮凌霄寶殿昨晚發生火災，消防隊到場灌救約3小時後撲滅，幸無人傷亡，但1、2樓嚴重燒毀，起火原因待調查。

台北指南宮的凌霄寶殿昨天晚間發生火災，建物陷入火海，消防隊趕往搶救，約3小時撲滅火勢，沒有傷亡，凌霄寶殿一、二樓遭燒毀，消防局火災調查人員鑑識釐清起火原因。

北市消防局昨晚8時48分獲報台北指南宮凌霄寶殿火警，派遣人車趕往搶救，9時7分抵達現場，發現凌霄寶殿1、2樓起火燃燒，確認無人受困，佈署水線進入灌救，10時7分控制火勢，今凌晨0時9分撲滅。

指南宮是北部最具代表性廟宇之一，位於北市文山區萬壽路，於清朝光緒年間初建，歷史悠久，奉祀玉皇大帝、純陽祖師等神祇，不少政商民流前往參拜；其中凌霄寶殿於1963年興工、1966年落成，占地2360坪，共6層樓以鋼筋水泥建造，堪稱全台首座現代化建材的玉皇殿。

凌霄寶殿建築特色包括突破傳統純木造或磚石，首創以鋼筋水泥構築的宏偉殿宇。屋頂融合閩南式與北方式的宮殿裝飾，雕龍飾鳳、氣勢雄偉。位居指南宮群殿最高點，視野遼闊，可俯瞰大台北風光。主祀玉皇上帝與三官大帝，並供奉三清道祖、四御大帝、王母天尊及斗姥元君等道教尊神，是台灣道教重要的大型法會與科儀舉辦場地。

指南里長張佳南指出，大約晚間8時接獲火災群組通報，接著多輛消防車陸續上山，到場時發現火勢正旺，三層樓的建物一、二層都已全面燃燒，截至晚間近11時火勢才得以控制，建物內外都受損狀況看起來都相當嚴重，不過起火原因還有待後續調查。