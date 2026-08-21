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不到1年狠撈13億...台軍方訓練場遭填廢棄物 竹檢起訴9人

台灣新聞組／台北21日電
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陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場遭不肖業者假借鋪設便道之名，將十萬立方公尺...
陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場遭不肖業者假借鋪設便道之名，將十萬立方公尺約39座泳池體積的營建廢棄物回填地下。(圖／桃園市環保局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

宏平工程涉與多家業者勾結，假借軍方便道工程名義，把大量營建混合廢棄物回填湖口訓練場，桃檢已起訴9人並追討13億餘元不法所得。

新竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假借鋪設便道工程，將10萬立方公尺約39座泳池體積的廢棄物回填。桃園地檢署昨依廢棄物清理法等罪起訴負責人陳信宏等9人及6家公司，聲請沒收13億餘元(台幣，下同)犯罪所得。

桃檢調查，陳信宏去年6月間，承攬陸軍步兵109旅桃園楊梅太平靶場土石方運輸工程，將土石搬運至新竹縣陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場；陳向軍方承辦人稱訓練場內道路為紅土路，不便砂石車行走，需回填「再生級配」作為便道基底。

陳取得軍方同意後，與昇紘鈞工程開發、昌謚實業、新達利環保、展勝科技及江浚實業等業者串通，簽訂假的資源再利用產品買賣合約，假意以每立方公尺或公噸10元至30元低價購買再生級配，實際上卻是協助業者非法清除、處置營建廢棄物。

自2025年7月起至今年3月，陳等人將大量夾雜廢磚、磁磚、PVC管、鐵絲、保麗龍及廢塑膠等垃圾的營建混合物，運至湖口訓練場回填；昌謚、新達利、展勝及江浚等再利用機構，超越許可範圍非法收受營建混合物，並向環保局不實申報。

桃園市環保局2月稽查展勝科技，發現非法堆置的廢棄物全運往湖口訓練場，隨即通報桃檢。檢警環組專案小組發動三波搜索，在湖口訓練場「103迫砲陣地」、「捷豹鎮路段」等處挖出大量雜亂廢棄物。

檢方複訊後，認定陳信宏、楊紘宇、邱福均、林永文等涉案被告犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘5名被告以8萬至20萬元不等交保。

精華 FAQ

  • 陳信宏等人先向軍方聲稱要回填再生級配作便道基底，取得同意後，卻改以假合約掩護，將含廢磚、磁磚、PVC管等營建廢棄物運入訓練場回填。

  • 調查指出，涉案者將約10萬立方公尺的營建混合物送進湖口訓練場，體積約等同39座泳池，內含大量雜質與生活、工程廢料，規模相當龐大。

  • 桃檢已依廢棄物清理法等罪起訴9人及6家公司，並對陳信宏等4人聲請羈押禁見獲准，其餘5人交保，同時聲請沒收13億餘元犯罪所得。

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