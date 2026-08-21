不到1年狠撈13億...台軍方訓練場遭填廢棄物 竹檢起訴9人
宏平工程涉與多家業者勾結，假借軍方便道工程名義，把大量營建混合廢棄物回填湖口訓練場，桃檢已起訴9人並追討13億餘元不法所得。
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宏平工程涉與多家業者勾結，假借軍方便道工程名義，把大量營建混合廢棄物回填湖口訓練場，桃檢已起訴9人並追討13億餘元不法所得。
新竹市宏平工程公司去年受陸軍委託，將太平靶場土石方運至湖口訓練場，卻假借鋪設便道工程，將10萬立方公尺約39座泳池體積的廢棄物回填。桃園地檢署昨依廢棄物清理法等罪起訴負責人陳信宏等9人及6家公司，聲請沒收13億餘元(台幣，下同)犯罪所得。
桃檢調查，陳信宏去年6月間，承攬陸軍步兵109旅桃園楊梅太平靶場土石方運輸工程，將土石搬運至新竹縣陸軍部隊訓練北區聯合測考中心湖口訓練場；陳向軍方承辦人稱訓練場內道路為紅土路，不便砂石車行走，需回填「再生級配」作為便道基底。
陳取得軍方同意後，與昇紘鈞工程開發、昌謚實業、新達利環保、展勝科技及江浚實業等業者串通，簽訂假的資源再利用產品買賣合約，假意以每立方公尺或公噸10元至30元低價購買再生級配，實際上卻是協助業者非法清除、處置營建廢棄物。
自2025年7月起至今年3月，陳等人將大量夾雜廢磚、磁磚、PVC管、鐵絲、保麗龍及廢塑膠等垃圾的營建混合物，運至湖口訓練場回填；昌謚、新達利、展勝及江浚等再利用機構，超越許可範圍非法收受營建混合物，並向環保局不實申報。
桃園市環保局2月稽查展勝科技，發現非法堆置的廢棄物全運往湖口訓練場，隨即通報桃檢。檢警環組專案小組發動三波搜索，在湖口訓練場「103迫砲陣地」、「捷豹鎮路段」等處挖出大量雜亂廢棄物。
檢方複訊後，認定陳信宏、楊紘宇、邱福均、林永文等涉案被告犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘5名被告以8萬至20萬元不等交保。
陳信宏等人先向軍方聲稱要回填再生級配作便道基底，取得同意後，卻改以假合約掩護，將含廢磚、磁磚、PVC管等營建廢棄物運入訓練場回填。 調查指出，涉案者將約10萬立方公尺的營建混合物送進湖口訓練場，體積約等同39座泳池，內含大量雜質與生活、工程廢料，規模相當龐大。 桃檢已依廢棄物清理法等罪起訴9人及6家公司，並對陳信宏等4人聲請羈押禁見獲准，其餘5人交保，同時聲請沒收13億餘元犯罪所得。
精華 FAQ
陳信宏等人先向軍方聲稱要回填再生級配作便道基底，取得同意後，卻改以假合約掩護，將含廢磚、磁磚、PVC管等營建廢棄物運入訓練場回填。
調查指出，涉案者將約10萬立方公尺的營建混合物送進湖口訓練場，體積約等同39座泳池，內含大量雜質與生活、工程廢料，規模相當龐大。
桃檢已依廢棄物清理法等罪起訴9人及6家公司，並對陳信宏等4人聲請羈押禁見獲准，其餘5人交保，同時聲請沒收13億餘元犯罪所得。
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