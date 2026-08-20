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與男友分手自11樓拋下親骨肉 女產後殺子判4年6月徒刑

記者曾健祐／台中20日電
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台中地方法院考量夏女案發時甫經歷獨自生產的劇痛與大出血，認為夏女是有「不得已事由...
台中地方法院考量夏女案發時甫經歷獨自生產的劇痛與大出血，認為夏女是有「不得已事由」才於生產後20分鐘內將親生骨肉拋下樓致死，變更起訴法條，改依刑法產後殺子罪論處。（本報資料照片）

台中市夏姓女子2024年和莊姓前男友分手後產下一名男嬰，產後20分鐘將兒子從11樓窗戶拋下身亡，檢方依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴，台中地方法院認為夏女背負龐大債務，有不得已事由，改依刑度較輕的產後殺子罪判4年6月徒刑，可上訴。

檢方指出，夏女（24歲）和莊交往期間，2023年9月生下女兒，雙方2024年3月分手，當時夏女已懷孕，她於同年11月28日在住處生下男嬰，以毛毯包裹後從窗戶推下，男嬰自11樓掉落一樓社區花圃，全身骨折、臟器損傷身亡，依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴。

法院開庭時，夏女表示莊要求她祖母幫貸款100萬元台幣，並以她當保人購買賓士轎車，其中多貸的20餘萬元，沒有用來撫養女兒，反而拿去養別的小孩，她和莊分手前發現又懷孕，才會產後將男嬰丟下樓。

台中地院國民法官庭審酌夏女自幼父母離異，與家人關係疏離，個性內向寡言，不擅表達感受，雖與乾爹、乾媽同住，但寄人籬下，不敢吐露懷孕實情，甚至於產後大出血被發現時，仍佯稱是月經血崩，可見社會支持極度匱乏。

合議庭認為，夏女除要扶養女兒，又背負乾爹借名開設公司積欠的巨額債務，加上被莊欺騙恐面臨百萬車貸，經濟陷入絕境，確實無力負擔男嬰扶養照護義務。

中院考量夏女案發時甫經歷獨自生產的劇痛與大出血，身體極度虛弱且身心處於混亂恐懼中，認為夏女是有「不得已事由」才於生產後20分鐘內將親生骨肉拋下樓致死，變更起訴法條，改依刑法產後殺子罪論處。

精華 FAQ

  • 檢方認為她在台中住處產下男嬰後，將孩子從11樓窗戶拋下致死，因此依成年人故意對兒童為殺人罪嫌起訴，原本面臨較重的刑責。

  • 合議庭認為她承受育兒、債務、分手與生產後劇痛等多重壓力，案發時又身心混亂且支持系統薄弱，屬於有不得已事由，故改依產後殺子罪論處。

  • 夏女被判4年6月徒刑，可上訴；法官審酌她自幼家庭疏離、經濟困難、背負債務，且生產後大出血、身體極度虛弱，因而認定其犯罪情狀較原起訴為輕。

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