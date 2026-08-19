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作文泣訴「聞到他下流的想法」 台補教狼師猥褻女學生判5年8月

記者林孟潔／台北即時報導
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女學生母親發現女兒想輕生的字條，向學校通報，檢警介入偵辦。（示意圖／AI生成）
女學生母親發現女兒想輕生的字條，向學校通報，檢警介入偵辦。（示意圖／AI生成）

台北市大安區數學補習班負責人兼老師高培深趁「一對一」教學時，多次強吻女學生臉部、摸手、大腿和下體，被害人寫下欲輕生的字條，更藉作文泣訴「我都可以聞到他那下流的想法」，一審依對未滿14歲女子強制猥褻罪判高9年徒刑。案件上訴，台灣高等法院認為部分犯行無罪，改判5年8月徒刑，可上訴。

女學生2020年2月26日至7月8日期間，每周三、六、日下午會到補習班上課。高培深十度藉由在教室「一對一」上課的機會，要求她坐在大腿上，撫摸她的手、親她的臉，再撫摸她大腿、大腿根部，也隔著內褲摸她的下體。

女學生母親發現女兒想輕生的字條，上頭寫著「我恨高老師」、「我被性侵過」、「你親了我」、「我好痛苦」、「我想死」、「我想告你」等，向學校通報，檢警介入偵辦。

高培深辯稱，他有摸女學生的手、親臉、摸大腿1次，但沒有隔著內褲摸女學生下體，「我是隔著外褲摸她下體」，也沒有使用強制力。不過，被害人稱只要「一對一」上課，高就會這樣，次數有10次以上，並說她因為數學常考不好，所以會被留下來，「一對一」時高會隔著內褲摸她私密處，而會寫想輕生的字條是因為感到非常不舒服，覺得很噁心，想了結生命。

一審認為，被害人審理中作證只有16歲，但對被高猥褻均能清楚記憶及描述，如不是親身經歷，不可能供述始終詳實，證詞的可信度高。此外，女學生作文寫「他，撫摸著我的大腿，門外的快遞員敲著門，他說：『噓...不要出聲喔。』我看著白板的數學題，聽著快遞員的呼吸聲，當下我只感到無比的恐懼和噁心，腦子一片白，我好想逃...」。

作文寫道「他從嘴裡說出的每句話都令我感到噁心，跟他在同一個空間我都可以聞到他那下流的想法，他在台上講著數學，而我在閃躲他的眼神，我轉頭看著鐘，還有一個小時...，我強忍著眼淚，我看著時間一分一秒的流逝著，我被名為『恐懼』的惡魔吞食著，咀嚼著」。

一審合議庭勾稽被害人的字條及作文，記錄下被強制猥褻的恐懼、噁心、害怕、痛苦負面想法，以及想尋短、無助的反應，字字句句刻劃出內心的掙扎與痛苦不堪，且字條是被害人母親在房間發現，憑信性極高，認定高成立犯罪，依10個對未滿14歲女子強制猥褻罪判9年徒刑。

案件上訴，高院認為其中8罪檢察官沒有提出充分的補強證據，罪證不足，諭知無罪；另外，依2個對未滿14歲女子強制猥褻罪各判高4年、4年4月徒刑，應執行5年8月徒刑。

精華 FAQ

  • 內文指他趁一對一教學時，多次強吻女學生臉部，還摸手、大腿與下體，甚至要求她坐在大腿上，涉犯對未滿14歲女子強制猥褻。

  • 被害人留下想輕生字條，寫下我恨高老師、我被性侵過等內容，作文也提到恐懼、噁心與想逃離，顯示她承受嚴重心理壓力。

  • 高院認為檢方就其中8罪未提出充分補強證據，判決無罪；其餘2罪成立，各判4年與4年4月，合併應執行5年8月徒刑。

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