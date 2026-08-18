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人在監獄被戴綠帽還「當爸」 嘉義男告妻獲賠30萬元

記者李宗祐／嘉義18日電
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丈夫服刑妻子卻生子，嘉義男接戶政通知揭婚外情獲賠30萬元台幣。（本報資料照片）
丈夫服刑妻子卻生子，嘉義男接戶政通知揭婚外情獲賠30萬元台幣。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

嘉義劉男入監服刑後得知妻子產子，認為不可能與妻發生性行為而提告求償；法院認定妻子侵害配偶身分法益重大，判賠30萬元。

嘉義劉姓男子因案要服刑8年，2024年6月入監服刑，沒想到服刑期間妻子竟懷孕生下一子，劉男接獲戶政事務所通知後才知情。他認為自己人在監所，不可能與妻子發生性行為，提告求償30萬元（台幣，下同）；嘉義地院認定妻子侵害配偶身分法益情節重大，判全額賠償30萬元。可上訴。

判決記載，劉男與黃姓女子2021年9月14日結婚，目前婚姻關係仍存續。劉男後來因違反毒品危害防制條例，經法院判處有期徒刑8年確定，2024年6月入監執行至今。

劉男主張，他入監服刑後，經戶政事務所通知，才知道黃女已產下一名男嬰。由於妻子懷孕期間他正在監所，不可能與妻子發生性行為，因此認為黃女與其他男子發生性行為後懷孕生子，已重大侵害他的配偶身分法益，提起民事訴訟求償精神慰撫金30萬元。

黃女經法院合法通知，並未到庭，也沒有提出書狀答辯。法院依劉男提出的戶口名簿等證據調查，認為劉男主張可以採信。

法院認為，夫妻應共同維持婚姻生活的圓滿、安全及幸福，黃女在婚姻關係存續期間，於丈夫入監服刑時與他人發生性行為並生子，已逾越一般男女正常交往分際，故意不法侵害丈夫基於配偶關係的身分法益，且情節重大。

審酌雙方身分、財產所得狀況、侵害行為態樣及劉男所受精神痛苦程度，認為求償30萬元適當，判黃女應賠償30萬元及利息，全案仍可上訴。

至於人在監所的劉男為何會接到戶政通知？戶政人員表示，一般辦理出生登記，如果證件及父母約定子女從姓文件齊全，即使父親正在服刑，也不會特別通知；婚姻關係存續期間所生子女有婚生推定，仍會將丈夫登記為父親。

戶政人員依實務程序推測，本案可能因無法提出父母約定子女從父姓或母姓的文件，戶政依戶籍法第49條抽籤決定從姓並逕為出生登記，完成後依規定通知當事人，劉男才因此得知妻子生子。但實際通知原因，仍應以當時戶籍登記情形為準。

精華 FAQ

  • 他在2024年6月入監後，接獲戶政通知才知道妻子已生下一名男嬰，認為自己服刑期間不可能與妻子發生性行為，主張配偶身分法益受重大侵害，求償30萬元。

  • 法院認為，夫妻應共同維持婚姻生活圓滿，黃女在婚姻存續期間與他人發生性行為並生子，已故意不法侵害丈夫的配偶身分法益，且情節重大，因此判賠30萬元及利息。

  • 戶政人員表示，婚生推定下通常會登記丈夫為父親；本案可能因未提出子女從姓約定文件，戶政依規定抽籤決定從姓並完成出生登記後，才依法通知當事人，劉男因此得知。

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