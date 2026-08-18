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遠銀經理3度洩密給詐騙集團洗錢幫手 出賣檢舉人個資被訴

記者蔣永佑張宏業／台北18日電
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遠銀板橋文化分行女經理黃秋宜，涉三度將金管會調查公文及檢舉人姓名等個資，洩漏給博...
遠銀板橋文化分行女經理黃秋宜，涉三度將金管會調查公文及檢舉人姓名等個資，洩漏給博弈洗錢的第三方支付業者，17日被依洩密及違反個資法罪起訴。（記者張宏業／攝影）

遠東國際商業銀行板橋文化分行一名女經理黃秋宜，涉在2023年間，三度將金管會調查公文和檢舉人姓名、電話等個資，洩漏給遭檢舉疑似協助詐騙、博弈集團洗錢的第三方支付業者，台北地檢署昨依洩密及違反個資法罪起訴黃女。

檢方指出，黃女明知金管會就陳情案函請銀行查明原委，屬維護金融市場秩序有重要利害關係，且不得洩漏公務祕密，即便黃女非公務員，也應有保密義務，對陳情內容和檢舉人身分資料涉及個人隱私，依遠東銀行檢舉案件處理標準，或是個資法均應不得任意蒐集利用，黃女卻知法犯法。

檢警查出，2022年至2023年間，黃秋宜擔任遠東商銀企金部門資深副理，2024年起升任板橋文化分行經理，前後兩職務均負責審核第三方支付客戶帳戶及交易風險，依法負有洗錢防制、金融監理及客戶資料保密義務。

2023年7月27日，金管會接獲林姓民眾陳情，指稱國聲科技與遠東商銀有往來，國聲表面上從事第三方支付業務，私下疑協助詐欺和博弈集團進行代收、代付洗錢。隔月1日，金管會行文遠東商銀要求查明回覆，該份公文恰好由黃秋宜負責承辦、調查及審核經辦人員回覆公文。

黃女利用上述職務機會，於同年8月2日上午，以手機翻拍有檢舉人真實姓名及聯絡電話的陳情信，直接以通訊軟體LINE，傳送給國聲第三方支付業者謝睿宸。同年月4日和7日，又將遠東商銀回覆給金管會的函稿內容、客戶抱怨申訴單擅自截圖，再度用LINE傳送洩漏給謝男，謝男另涉線上博弈娛樂城洗錢案遭檢方偵辦。

精華 FAQ

  • 檢方指她在2023年7月到8月間，3度以LINE傳送金管會公文、檢舉人姓名電話、函稿內容與申訴資料給涉案第三方支付業者，藉此洩漏應保密資訊。

  • 對象是國聲科技相關的第三方支付業者謝睿宸。檢方指出，謝男另涉協助詐欺、博弈集團進行代收代付與洗錢，且也正被檢方偵辦。

  • 因她承辦金管會陳情查核案，內容涉及金融監理、客戶資料與檢舉人隱私，依銀行內部檢舉處理標準及個資法都不得任意蒐集、利用或外洩，因此遭起訴。

詐騙集團 詐騙 洗錢

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