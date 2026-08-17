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闖入屏東未開放山域遭虎頭蜂攻擊 2死1重傷

記者劉星君／屏東17日電
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兩男遺體16日直升機吊掛下山，任務完成。（圖／屏東縣消防局提供）
兩男遺體16日直升機吊掛下山，任務完成。（圖／屏東縣消防局提供）

屏東縣滿州鄉發生虎頭蜂攻擊釀2死1傷，搜救人員歷時約16小時搬運後將受傷的張女救出送醫，陸續找到兩名男性死者，由於現場一旁還有虎頭蜂，搜救人員穿上防蜂衣搬離遺體，虎頭蜂都在周邊圍繞，相當驚險，16日上午天氣許可，空勤總隊直升機完成吊掛，兩男遺體載到滿州國中操場，完成任務。

69歲張姓男子、64歲顏姓男子、49歲張姓女子12日，未依申請進入滿州鄉欖仁溪入山探勘，半路遭虎頭蜂攻擊，2男死亡，張女受重傷。屏東縣消防局搜救人員歷時16小時將張女搬運下山、送醫治療後，15日清晨5時半再出動尋找2男，向空勤總隊申請吊掛升直機。

搜救人員15日10時15分找到張男，已明顯死亡，中午12時52分發現顏男，也明顯死亡，並於下午3時許運至吊掛點。15日現場下大雨、天氣惡劣無法作業，16日上午天氣終於轉好，空勤總隊直升機將兩具遺體載到滿州國中操場，任務完成。

這次救援任務驚險加上山路陡峭，昨特搜大隊找到第三名顏姓男子時，搬運時危險，搜救人員穿防蜂衣，顏男倒臥位置旁邊約5公尺就是虎頭蜂巢，搜救人員搬運遺體時，穿上防蜂衣，搬運過程中，虎頭蜂在特搜隊員身旁圍繞。

墾管處表示，本次事故發生地點位於國家公園生態保護區內，該隊伍原申請8月16日到出風谷、出風鼻及佳樂水海岸辦理生態保育教育活動，3人12日提前從欖仁溪踏勘，當天並未另外提出申請，不在原本核准許可範圍內。

由於事故路途遙遠，地形崎嶇陡峭、林木密布，又下著大雷雨，虎頭蜂危險因子仍在，搜救過程困難重重，光是將重傷張女搬運下山歷時16小時，搜救人員穿著厚重、悶熱捕蜂衣，走進山林中找尋。屏東縣消防局特搜大隊在粉專寫著「穿著捕蜂衣，走進沒有路的山」。

特搜大隊指出，這次進入是墾丁國家公園內未開放山域，沒有明確路徑，也缺乏精準座標；「我們一邊判讀地形，一邊留意蜂群；因為沒有人知道，前方是否還有第二個、第三個蜂巢」，抵達受困熱區、完成換裝，在茂密植被中擴大搜索，直到尋獲兩名罹難者。

兩男遺體16日直升機吊掛下山。(圖／屏東縣消防局提供)
兩男遺體16日直升機吊掛下山。(圖／屏東縣消防局提供)

兩男遺體16日直升機吊掛下山。（圖／讀者提供）
兩男遺體16日直升機吊掛下山。（圖／讀者提供）

精華 FAQ

  • 事件發生在屏東縣滿州鄉欖仁溪一帶，3人闖入未開放山域後遭虎頭蜂攻擊，造成69歲張姓男子與64歲顏姓男子死亡，49歲張姓女子則重傷送醫。

  • 消防與特搜人員先花約16小時將重傷張女搬下山送醫，之後再搜尋2名死者。現場因有蜂巢與蜂群徘徊，隊員穿防蜂衣搬運遺體，並待天候轉好後由直升機吊掛下山。

  • 墾管處指出，該隊伍原本申請的是8月16日到出風谷、出風鼻及佳樂水海岸進行活動，但3人卻在12日提前從欖仁溪踏勘，且未另行申請，因此不在原核准許可範圍內。

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