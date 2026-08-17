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北市刑警隊長涉收賄百萬洩個資 師徒收押

記者張宏業廖炳棋／台北17日電
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文章摘要整理：

台北市刑警隊長陳冠良疑收賄逾100萬元，替前副隊長吳政祐查詢上百筆個資並外洩，北檢依貪汙等罪聲押獲准，警方也火速將其免職。

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊長陳冠良涉嫌收賄逾一百萬元(台幣，下同)，幫提前退休轉任房仲的刑事局前副隊長吳政祐，查詢上百筆個人資料，台北地檢署昨搜索拘提兩人，以涉犯貪汙重罪有串滅證之虞，聲押禁見獲准。警方將陳一次記二大過免職。

據調查，吳政祐疑為開拓客源，託陳冠良查詢特定房產所有權人個資，陳因辦案熟識北檢緝毒組林姓女檢察官，今年三月起利用長期合作信任關係矇騙，透過檢方以辦案為由發函調閱，在手機門號等案件資料夾帶要非因公查詢的上百筆個資，以每筆一萬台幣賣給吳。

檢察官近日發現陳調閱與案件無關資料詢問，陳知道紙包不住火，向北市刑大大隊長報告此事，指受昔日學長請託，對不起長官盼請辭。刑大報北檢指揮偵辦，昨搜索拘提陳、吳，從兩人住家查扣手機等電磁紀錄，依貪汙治罪條例、洩密罪、個人資料保護法移送，追查吳背後是否有藏鏡人及個資外洩流向。

據了解，吳在刑事局時是指導陳辦案的「師父」，兩人多年來維持師徒情誼。陳是警界明日之星，多在刑事局任職，曾與林姓女檢察官共同偵辦醫美廠商販售電波探頭水貨案、依托咪酯跨國販毒案，常到北檢請票；吳過去辦案積極、擅長布線，但曾酒後在車上睡著遭偷走警槍，也曾被查獲酒駕。

北市警局表示，從嚴查處陳涉洩密貪瀆案，刑大開考績會，決議一次記二大過，陳報市警局逕予免職，斷然淘汰。

精華 FAQ

  • 主嫌為北市刑警大隊科技犯罪偵查隊長陳冠良，遭指收賄後替吳政祐查詢特定房產所有權人等個資，疑似供吳開拓房仲客源使用，涉及非因公調閱資料。

  • 檢方認為兩人涉犯貪汙等重罪，且有串供、滅證風險，因此昨搜索拘提後向法院聲押禁見，最終兩人均獲准羈押。

  • 北市警局表示將從嚴究辦，刑大已開考績會決議對陳冠良一次記2大過，並報請市警局逕予免職，採取斷然淘汰處分。

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