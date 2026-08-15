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病患命危「等救護車逾1小時」嘉南療養院疏失連爆 衛福部調查

記者翁唯真周宗禎／台北15日電
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嘉南療養院醫師爆料院內2名患者有需求需要緊急就醫，不過無法直接撥打119，需呼叫...
嘉南療養院醫師爆料院內2名患者有需求需要緊急就醫，不過無法直接撥打119，需呼叫外包救護車，合約規定25分鐘內要到場，不過卻分別有65及27分鐘才抵達狀況，醫師呼籲衛福部督導本院限期改善緊急外醫流程。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

嘉南療養院遭爆急症患者等救護車逾1小時，院方與衛生局對119轉院規定認知不一，衛福部已介入調查並擬改善緊急送醫流程。

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲爆料院內二名患者出現生命徵象不穩、需要緊急送醫，外包救護車依規定應於25分鐘內抵達，卻延遲到一個多小時才到，期間無法求助119，該情況向院方反映皆未獲改善，因此向衛福部投訴後，衛福部允諾17日赴嘉療瞭解。台南市衛生局回應，緊急狀況皆可撥打119轉院，不解嘉療為何誤解。

沈正哲昨於臉書爆料，6月中旬有一名住院患者晚餐時食物梗塞，經哈姆立克法緊急插管後，仍生命徵象不穩須轉至綜合醫院，當天呼叫外包救護車後，竟等65分鐘才到場；事隔約1個月，又有患者突然倒地、對叫喚無反應，血氧下降僅剩44%，救護車仍花27分鐘才到達。

沈正哲表示，院內外包救護車合約明訂25分鐘內到場，兩起事件卻分別超時，質疑契約規範未落實。過去曾因患者生命徵象不穩撥打119，事後遭衛生局關切。他建議院方應與消防、衛生局建立明確緊急外醫流程，也可與鄰近綜合醫院合作，由醫院派遣救護車接送危急患者，並限期提出改善措施，但時至今日仍無改善方案，才決定PO文爆料。

嘉南療養院代理院長張耿嘉表示，同仁可能因為台南市政府有「醫院轉診不能使用消防救護車」的規定造成顧忌。台南市衛生局長李翠鳳說，只要緊急狀況，都可打119協助轉院，不知道嘉療為何誤解，已請相關主管向院方說明。昨也派衛生局人員到院了解沈主任反映的內容。

嘉療王姓秘書說，委外民間救護車依簽約規定，白天需在20分鐘內、夜間25分鐘內到達，6月發生延誤事件後，院方正檢討改善，但公家機關有一定程序，無法馬上改變。院方沒有「緊急狀況不能叫119」規定，也沒有宣布若請119協助衛生局會關切等事宜。

衛福部主秘劉玉娟表示，衛福部已經收到部長信箱反映，將由醫福會進一步處理，下周一會將前往嘉南療養院盤點緊急送醫流程及需要精進之處，也將與當地消防隊及衛生局討論合作模式，盼建立更完善的緊急送醫機制。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，現行法規依權責區分院際轉診與119到院前緊急救護，醫院間轉診依法應由院方自行或調派合格救護車，119原則上不負責常態性院際轉診。考量各醫院功能及緊急處置能力不同，若實務上出現特殊需求，可由地方衛生局、消防局等協調，透過行政函釋等方式，建立特殊情況119派遣機制。

精華 FAQ

  • 院內先後有2名患者出現生命徵象不穩，卻等外包救護車分別65分鐘與27分鐘才到，明顯超過合約要求，延誤急救處置也引發外界質疑。

  • 院方認為可能因誤解台南市政府關於醫院轉診不能使用消防救護車的規定，導致同仁有所顧忌；但衛生局強調緊急狀況本就可撥打119協助轉院。

  • 衛福部已收到部長信箱反映，將由醫福會進一步處理，並於下周一到嘉南療養院盤點緊急送醫流程，同時與消防隊、衛生局討論更完善的合作模式。

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