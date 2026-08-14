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才開賣1天...台麥當勞「蝦堡」急停售 檢出致癌硝基呋喃

台灣新聞組／台北14日電
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麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」。(圖／麥當勞提供)
麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」。(圖／麥當勞提供)

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞新推蝦堡開賣僅1天即因進口蝦排驗出硝基呋喃代謝物超標而緊急停售，業者與衛生局正複檢、回收並辦理退款。

麥當勞自8月12日起，限時推出「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」，但僅開賣一天，內容使用的蝦排就遭驗出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素）不符合食品法規標準，立即緊急下架。對此，麥當勞表示，除近一步覆驗之外，購買產品的消費者也會予以退款。

麥當勞自8月12日起至9月1日限時推出「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」，標榜將蝦排裹上日式麵包粉酥炸至金黃，再搭配上奧羅拉醬與多種配料，單點99元起。但業者表示，8月12日晚間收到進口廠商通知，「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」所使用之進口蝦排，雖然製造商出具合格海鮮食材檢驗文件，惟經後續自主抽樣批次，檢出硝基呋喃及其代謝物（人工合成抗生素） 0.7ppb （百億分之七），不符合食品法規標準。

聲明中指出，麥當勞重視食品安全，已立即採取預防性措施，全面停用蝦排，並自8月13日上午10時30分起，全台餐廳暫停販售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」。同時麥當勞也表示，維護食品安全是我們的責任，目前正持續偕同供應商與檢驗單位，進一步複檢，以審慎釐清檢驗結果。8月12日及13日凌晨購買「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」的顧客，麥當勞將予以退款，相關機制正積極研擬中，預計於一週內公布；並對造成顧客不便，表達最誠摯的歉意。

桃園市衛生局指出，麥當勞產品中的蝦排進口業者主動通報，蝦排經自主檢驗，其中動物用藥「硝基呋喃代謝物」0.7ppb超標。硝基呋喃類為人工合成抗菌劑，依我國動物用藥殘留相關規定，食品中硝基呋喃代謝物不得檢出。本案為業者自主檢驗結果，衛生局將進一步確認檢驗項目、方法及相關資料，作為後續法規認定及處理依據。

台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。(圖／桃園...
台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。(圖／桃園市衛生局提供)

食安專家指出，硝基呋喃過去曾廣泛用於畜禽、水產養殖，但因代謝物具有潛在致癌風險，目前台灣及國際間均嚴格禁止使用。

衛生局表示，依「食品安全衛生管理法」第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報地方主管機關。經查該產品僅供應麥當勞，目前業者已啟動產品預防性下架及回收作業，預計於8月15日完成回收。

衛生局也說，依台灣麥當勞公告，已全面停用相關蝦排，自8月13日上午10時30分起，全台麥當勞餐廳暫停販售「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」。衛生局將持續確認產品進口數量、供應流向、庫存及實際回收情形，並依後續查核及檢驗結果依法辦理。民眾如仍持有相關產品，應停止食用，並留意台灣麥當勞後續公布之退款及處理方式；如有身體不適或個別健康疑慮，可視需要就醫諮詢。

台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。(圖／桃園...
台灣麥當勞產品主食材含人工合成抗生素，桃園市衛生局接獲通報急封存抽驗。(圖／桃園市衛生局提供)

精華 FAQ

  • 停售的是「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」。因其使用的進口蝦排自主檢驗出硝基呋喃及其代謝物0.7ppb，屬食品法規不得檢出項目，故立即全面下架。

  • 衛生局表示，將確認檢驗項目、方法與相關資料，作為法規認定依據；並持續追查進口數量、供應流向、庫存及回收情形，待查核與檢驗結果後依法處理。

  • 麥當勞表示，8月12日及13日凌晨購買相關產品的消費者可獲退款，機制預計1週內公布；民眾若仍持有產品，應停止食用，並留意後續公告或視需要就醫。

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