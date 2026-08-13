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3個月2起…又見高雄教師墜樓亡 遺孀稱「職場壓力大」

記者郭韋綺／高雄13日電
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高雄一名林姓國小教師墜樓身亡，是該市三個月內第二起；示意圖。（本報資料照片）
高雄一名林姓國小教師墜樓身亡，是該市三個月內第二起；示意圖。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高雄3個月內再傳教師墜樓亡，教育界憂心模仿效應。
  • 重點二：家屬與工會指林師長期承受職場壓力，疑與親師爭議有關。
  • 重點三：校方與教育局否認有調校懲處，並啟動關懷與後續調查。

林姓國小教師前晚墜樓身亡，是高雄三個月內第二起教師墜樓案。據了解，林師疑遭家長投訴教學問題申請調動，6月開始請長期病假，教育局證實，該師曾因課務問題進行親師生溝通，平順落幕，請假期間也未召開校事會議，墜樓原因仍待調查釐清。

高雄市教育產業工會指出，林師在原學校任教8年並兼行政職務，去年12月校方規畫參加閱讀磐石獎比賽，要求全校教師培訓，林師以影響教學拒絕參賽卻遭校方揚言議處，林向工會申請調解，工會派員與校方溝通，今年3月，家長反映林師教學品質問題，校長竟建議林考慮調校，並告知家長可能連署不讓林擔任導師，林才萌生調校念頭。

工會表示，林師決定請病假至學期結束，卻因行政職務代理與校方爭議，最後請調他校，林師曾向工會幹部透露壓力沉重，擔心後續可能還會遭檢舉，決定明年2月申請退休。林師的經歷反映第一線教師除教學外，還須面對行政、親師溝通及申訴等多重壓力，呼籲教育主管機關釐清此事，並重新檢視現行制度能否給予教師足夠支持。

林師妻子提及，丈夫生前壓力很大，跟職場有很大關係，不僅因學生、家長對課程提出意見而感到挫折，也因給家長的訊息被要求修改，自認喪失尊嚴。

林師原來的學校校長表示，從來未要求林師調校，請假、調動都是教師權益，校方均予尊重，未曾要求林師參加閱讀磐石計畫師資培訓，至於親師爭議，是因家長多次對林師教學品質提出疑慮，並表明若由林師繼續任教，將連署反對，相關內容均記載於班親會紀錄，林師後來透過介聘調往另一所國小。

校長解釋，校方不曾因培訓問題懲處林師，也未因親師爭議啟動校事會議，林師6月開始請長期病假，校方均依程序准假並安排代課及行政代理人，未要求林返校處理業務。

教育局回應，林師6月起請長假就醫至今，任教期間曾因課務問題遭投訴，由校方協助邀集親師生溝通，過程平和，未涉及召開校事會議，也沒有任何調查或懲處程序。

教育局表示，獲悉林師墜樓憾事後，立即指派駐區督學到校了解狀況，另啟動校園關懷機制，掌握授課班級學生是否受事件影響及早安排輔導。

高雄接連發生教師墜樓案，教育界人士擔憂恐產生模仿效應，呼籲教育局提高警覺，加強教師心理支持及危機預防。

精華 FAQ

  • 林姓國小教師前晚墜樓身亡，成為高雄3個月內第2起教師墜樓案。外界關注其生前是否長期承受教學、行政與親師溝通等多重壓力，確切原因仍待調查釐清。

  • 工會指林師曾因閱讀磐石獎培訓、家長投訴與行政代理等爭議感到壓力沉重，甚至考慮退休；其妻也表示，丈夫因學生、家長意見與訊息被要求修改而深感挫折。

  • 校方與教育局都否認曾要求林師調校或啟動校事會議，強調請假、調動均依程序辦理，並已派督學到校了解狀況，同時啟動校園關懷機制與學生輔導。

教育局

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