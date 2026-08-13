詐慈濟 女律手札驚現「DPP 100萬」 民進黨英文縮寫？引揣測
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曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄涉與男子李易儒誆騙慈濟購買BNT疫苗佣金案持續延燒，檢方查出陳的手札出現「DPP 100萬」字眼，陳稱DPP指的是李姓男子，但李男已死亡且名字縮寫不同，金流仍待查。用於洗錢的黃金還有77.3公斤下落不明，不排除被逃逸的李男帶出境。
由於民進黨的英文縮寫恰為DPP，該手札內容引發揣測。國民黨立委徐巧芯昨在臉書引述相關報導問：「DPP是誰？」網友則諷刺說，「不比照柯文哲標準？」、「小沈都查得出來是誰了，DPP查不出來？」
陳昱瑄和掮客李易儒涉嫌詐取慈濟高達3000萬美元（約台幣10.6億元）佣金，用於洗錢、購買大量黃金，8月6日被台中地檢署依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。
慈濟遭詐案引發軒然大波，起訴書內非供述證據，陳昱瑄的手寫札記出現「DPP100萬」、「TC黃100萬」等文字；檢方認為，陳昱瑄負責的鈺達公司收受慈濟基金會款項後，部分流向「少東」、「DPP」，及「TC黃」等不詳人士，從事不詳用途。
對於「DPP」，檢方指出，陳昱瑄稱指的是另一名男子李國凱，但經查，李男2024年3月已死亡，另根據陳女札記、相關卷證，都沒發現她和李男紀錄，且李男的英文簡稱應為「LKK」或「LGK」，與「DPP」毫無關聯。
因為「DPP」正好是民進黨英文縮寫，且手札記錄顯示有100萬元流向不明，外界因此聯想到政治人物或特定對象。不過檢方目前仍以查金流與對應身分為主。 陳昱瑄說DPP是指李國凱，但檢方查出李男已於2024年3月死亡，且其英文簡稱應非DPP，與手札紀錄不符，因此此說法未被採信，仍待進一步釐清。 除了「DPP 100萬」身分不明外，檢方也在追查用於洗錢的77.3公斤黃金下落，以及款項是否流向其他不詳人士。整體案件涉案金額高達約10.6億元。
精華 FAQ
因為「DPP」正好是民進黨英文縮寫，且手札記錄顯示有100萬元流向不明，外界因此聯想到政治人物或特定對象。不過檢方目前仍以查金流與對應身分為主。
陳昱瑄說DPP是指李國凱，但檢方查出李男已於2024年3月死亡，且其英文簡稱應非DPP，與手札紀錄不符，因此此說法未被採信，仍待進一步釐清。
除了「DPP 100萬」身分不明外，檢方也在追查用於洗錢的77.3公斤黃金下落，以及款項是否流向其他不詳人士。整體案件涉案金額高達約10.6億元。
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