詐慈濟 女律手札驚現「DPP 100萬」 民進黨英文縮寫？引揣測

律師陳昱瑄涉嫌詐取慈濟佣金，現在收押、起訴，檢方查出她札記寫下「DPP 100萬元」，認定金流流向DPP，但DPP實際為何人並未查出。（取材自陳女臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳昱瑄涉慈濟BNT佣金詐案，手札驚現「DPP 100萬」

陳昱瑄涉慈濟BNT佣金詐案，手札驚現「DPP 100萬」 重點二： 檢方查無DPP對應人名，陳稱李國凱卻與縮寫不符。

檢方查無DPP對應人名，陳稱李國凱卻與縮寫不符。 重點三：案件涉詐得約10.6億元，77.3公斤黃金下落仍不明。

曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄涉與男子李易儒誆騙慈濟 購買BNT疫苗佣金案持續延燒，檢方查出陳的手札出現「DPP 100萬」字眼，陳稱DPP指的是李姓男子，但李男已死亡且名字縮寫不同，金流仍待查。用於洗錢的黃金還有77.3公斤下落不明，不排除被逃逸的李男帶出境。

由於民進黨 的英文縮寫恰為DPP，該手札內容引發揣測。國民黨立委徐巧芯昨在臉書引述相關報導問：「DPP是誰？」網友則諷刺說，「不比照柯文哲 標準？」、「小沈都查得出來是誰了，DPP查不出來？」

陳昱瑄和掮客李易儒涉嫌詐取慈濟高達3000萬美元（約台幣10.6億元）佣金，用於洗錢、購買大量黃金，8月6日被台中地檢署依詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

慈濟遭詐案引發軒然大波，起訴書內非供述證據，陳昱瑄的手寫札記出現「DPP100萬」、「TC黃100萬」等文字；檢方認為，陳昱瑄負責的鈺達公司收受慈濟基金會款項後，部分流向「少東」、「DPP」，及「TC黃」等不詳人士，從事不詳用途。

對於「DPP」，檢方指出，陳昱瑄稱指的是另一名男子李國凱，但經查，李男2024年3月已死亡，另根據陳女札記、相關卷證，都沒發現她和李男紀錄，且李男的英文簡稱應為「LKK」或「LGK」，與「DPP」毫無關聯。