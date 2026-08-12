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借款登記後即匯出 台名廚涉開空殼公司遭起訴

記者李隆揆／台北即時報導
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士林地檢署。(記者李隆揆／攝影)
士林地檢署。(記者李隆揆／攝影)

知名廚師詹姆士（本名鄭堅克）遭控開設空殼公司，檢方清查發現他借款200萬元(台幣，下同，約6.2萬美元)存入公司籌備帳戶，驗資並申請設立公司登記後旋即匯出款項，涉嫌公司法及商業會計法等罪，偵結起訴。

起訴指出，鄭是活躍於影視媒體的廚師，藝名「詹姆士」，2016年9月21日成立詹醬有限公司時，先以3名不知情友人名義借款將154萬元、16萬元、10萬元共200萬元，存入公司籌備處的帳戶內，作為公司驗資的股款證明，以申請文件表明股款已收足，並申請辦理公司設立登記。

鄭2016年9月19日委託會計師出具設立登記資本額查核報告書，向台北市政府申請設立登記，北市府審核後，2016年9月21日核准鄭的公司設立登記，鄭卻在2016年9月20日就將200萬元轉匯他人私人金融帳戶，損害主管機關對公司管理及資本額審核的正確性。

鄭在偵查中坦承借款200萬元設立公司，又將200萬元匯出償還借款，檢方另清查相關資本額查核報告書、資本額變動表、股東繳納現金股款明細表、相關匯款紀錄等，認定鄭涉嫌公司法「應收股款股東未實際繳納而以申請文件表明收足」、商業會計法「利用不正當方法致使財務報表發生不實結果」等罪，應從重以公司法論罪，偵結起訴。

精華 FAQ

  • 檢方認為他以借來的200萬元充作公司股款，完成驗資與設立登記後又立即匯出，等於以不實方式讓公司看起來已實收資本，涉嫌違反公司法與商業會計法。

  • 鄭堅克先借用3名不知情友人的名義，將154萬元、16萬元與10萬元共200萬元存入籌備帳戶，作為股款證明，之後再據此向台北市政府申請公司設立登記。

  • 檢方比對資本額查核報告書、資本額變動表、股款明細與匯款紀錄，發現款項在核准前後被迅速轉走，認定已影響主管機關審核正確性，因此以公司法罪名從重起訴。

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