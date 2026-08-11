我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚

演藝世家出身79歲資深女星過世 家屬悼念：她是大家永遠的老師

台中7月男嬰獨困密閉車內 關60分仍淡定瞪眼萌翻救援警消

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市西屯區一名七月大男嬰4日受困車內，警消花費一個小時，終於救出，過程中男嬰未...
台中市西屯區一名七月大男嬰4日受困車內，警消花費一個小時，終於救出，過程中男嬰未哭鬧。(警方提供)

台中市警消近日獲報，西屯區一處地下室停車場一輛轎車內，因家屬下車時，疏忽將感應鑰匙留在車內，車門隨即自動上鎖，年僅7個月大的男嬰獨自受困車內。警消獲報後合力搶救，所幸男嬰雖受約1小時，但全程未哭鬧，反而瞪大眼睛好奇張望，意外成為現場最「淡定」焦點，最終在鎖匠開鎖下平安脫困。

第六分局西屯所4日獲報，指轄內地下室停車場有男嬰受困車內，值班員警立即派遣巡佐李家啟、警員鄭為元趕赴現場。到場後了解，家屬疑因一時疏忽將感應鑰匙留在車內，下車關門後車輛隨即自動上鎖，導致男嬰獨自受困。

警方考量孩童安全及救援時效，同步通知119消防人員到場待命，並聯繫鎖匠協助開鎖，同時準備必要時立即破窗救援。

救援期間，男嬰全程未哭鬧，反而睜著圓滾滾大眼睛，好奇望著車外忙碌的救援人員，意外成為現場焦點。鎖匠抵達後歷經約15分鐘努力，順利開啟車門，男嬰平安脫困且身體狀況良好，家屬及救援人員終於鬆一口氣，歷時約1小時救出男嬰。

第六警分局提醒，天氣炎熱，密閉車內溫度可能快速升高，下車時務必確認鑰匙及孩童狀況，避免車輛自動上鎖釀意外；如遇孩童受困車內，應立即撥打110或119求助，爭取寶貴救援時間。

台中市西屯區一名七月大男嬰4日受困車內，警消花費一個小時，終於救出，過程中男嬰未...
台中市西屯區一名七月大男嬰4日受困車內，警消花費一個小時，終於救出，過程中男嬰未哭鬧。(警方提供)

精華 FAQ

  • 家屬下車時疑似一時疏忽，把感應鑰匙留在車內，車門隨即自動上鎖，導致年僅7個月大的男嬰獨自困在密閉轎車內。

  • 警方立即派員趕赴現場，同步通知119消防人員待命，並聯繫鎖匠協助開鎖，同時準備必要時直接破窗，以爭取最快救援時間。

  • 男嬰受困約1小時期間全程未哭鬧，反而睜大眼睛好奇張望，最後由鎖匠費時約15分鐘成功開啟車門，孩子平安脫困且狀況良好。

上一則

留美高中生梁維兒義賣募台幣10萬助弱勢 圓夢出甜點食譜新書

下一則

經濟學人轟台灣民主遭挾持 一句話批賴清德、大篇幅罵藍白 「中國唯一贏家」

延伸閱讀

租車沒給實體鑰匙 3人川西海拔3700米受困11小時

租車沒給實體鑰匙 3人川西海拔3700米受困11小時
舊金山Fillmore街住宅大火　18人獲救1人送醫　起火原因仍待調查

舊金山Fillmore街住宅大火　18人獲救1人送醫　起火原因仍待調查
異味飄散被發現…家中產子夭折 女大生藏屍6天自首

異味飄散被發現…家中產子夭折 女大生藏屍6天自首
山裡喊名字不能應答？ 北京老人迷信 錯過救援受困30小時

山裡喊名字不能應答？ 北京老人迷信 錯過救援受困30小時

熱門新聞

台灣地標台北101。（路透）

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

2026-08-10 22:15
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
川湖董事長林聰吉（右二）。記者詹惠珠／攝影

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

2026-08-10 11:14

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機