愛孩子離家8個月？澎縣涉棄養的媽傳返家 貼告示稱愛小孩

澎湖縣遭疑棄養8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」。圖／截自臉書社團澎湖即時新聞網

AI摘要 文章摘要整理： 澎湖湖西鄉一戶育有13名子女的家庭被指長期疏於照顧，衛生局到宅檢查後確認在家6名孩童健康正常，縣府並將聯合社政單位介入處理。

澎湖縣湖西鄉一對夫妻育有13名子女，傳出不顧小孩只領補助，剛成年兄姊要照顧8名未滿15歲弟妹。縣政府衛生局昨派醫護人員前往評估，在家6名孩童身體狀況正常，昨晚傳出孩童的母親已返家，並在家門口張貼親筆告示，感謝社會大眾關心，她很愛孩子，請外界還給他們原本平靜的生活。

澎湖縣議員許育愷日前於議會質詢，揭發這起「小孩養小孩」事件，該戶屋內垃圾堆積如山，環境髒亂。衛生局昨指派醫護團隊到府實施健康檢查，但一早孩子疑因見門外聚集太多陌生人，心生戒備，一度不願開門，耗時約一小時，醫護人員10時許才成功進到屋內，當時8名未成年孩子僅6人在家，檢查結果正常，將視健康狀況與社會處討論處遇計畫。

有熟知該戶狀況村民發文指出，該戶家庭問題存在很久，父母生完孩子就不管，又繼續生子，偶爾鄰居看不下去，會接濟物資、食材供他們烹煮。

據了解，住在家的孩童最大僅14歲，傳出母親8個月未回家，家裡四處都是未洗滌或老舊鍋碗瓢盆，還有各式空瓶，浴廁髒亂不堪。昨晚澎湖臉書社團貼出生育13名小孩的母親返家的訊息，並附上疑為該名母親親筆所寫張貼在家門口的告示，內容提及「我是媽媽本人，謝謝社會大眾的關心，我很愛我的孩子，我們的食物都足夠，請還我給我們原本平靜的生活」。

但不少網友對於該名母親告白不埋單，有網友批評「領了補助又不照顧孩子」、「很愛孩子會離家八個月？補助款有實際在照顧孩子嗎」。

社會處長周柏雅表示，社會處將要求提出兒女的「教養計畫」，並在周三邀集相關單位開個案研討會，因個案牽涉很多單位，會做好準備。

縣府指出，本案不能僅以「家庭整體情況」概括評估，須分別進行風險評估，後續將會提出安全照顧計畫，包括替代照顧、就學輔導、健康檢查、營養支持、居住環境改善及社會福利資源介入，並持續追蹤生活與照顧情形，不會僅以核發補助處理。

澎湖縣一對夫妻被控棄養未成年子女，縣政府9日前往該家庭訪視。(圖／澎湖縣府提供)