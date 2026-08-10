我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

愛孩子離家8個月？澎縣涉棄養的媽傳返家 貼告示稱愛小孩

記者石秀華／高雄10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
澎湖縣遭疑棄養8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」...
澎湖縣遭疑棄養8童的母親傳已返家，並在家門口貼告示：「很愛孩子請外界還平靜生活」。圖／截自臉書社團澎湖即時新聞網

AI摘要

文章摘要整理：

澎湖湖西鄉一戶育有13名子女的家庭被指長期疏於照顧，衛生局到宅檢查後確認在家6名孩童健康正常，縣府並將聯合社政單位介入處理。

澎湖縣湖西鄉一對夫妻育有13名子女，傳出不顧小孩只領補助，剛成年兄姊要照顧8名未滿15歲弟妹。縣政府衛生局昨派醫護人員前往評估，在家6名孩童身體狀況正常，昨晚傳出孩童的母親已返家，並在家門口張貼親筆告示，感謝社會大眾關心，她很愛孩子，請外界還給他們原本平靜的生活。

澎湖縣議員許育愷日前於議會質詢，揭發這起「小孩養小孩」事件，該戶屋內垃圾堆積如山，環境髒亂。衛生局昨指派醫護團隊到府實施健康檢查，但一早孩子疑因見門外聚集太多陌生人，心生戒備，一度不願開門，耗時約一小時，醫護人員10時許才成功進到屋內，當時8名未成年孩子僅6人在家，檢查結果正常，將視健康狀況與社會處討論處遇計畫。

有熟知該戶狀況村民發文指出，該戶家庭問題存在很久，父母生完孩子就不管，又繼續生子，偶爾鄰居看不下去，會接濟物資、食材供他們烹煮。

據了解，住在家的孩童最大僅14歲，傳出母親8個月未回家，家裡四處都是未洗滌或老舊鍋碗瓢盆，還有各式空瓶，浴廁髒亂不堪。昨晚澎湖臉書社團貼出生育13名小孩的母親返家的訊息，並附上疑為該名母親親筆所寫張貼在家門口的告示，內容提及「我是媽媽本人，謝謝社會大眾的關心，我很愛我的孩子，我們的食物都足夠，請還我給我們原本平靜的生活」。

但不少網友對於該名母親告白不埋單，有網友批評「領了補助又不照顧孩子」、「很愛孩子會離家八個月？補助款有實際在照顧孩子嗎」。

社會處長周柏雅表示，社會處將要求提出兒女的「教養計畫」，並在周三邀集相關單位開個案研討會，因個案牽涉很多單位，會做好準備。

縣府指出，本案不能僅以「家庭整體情況」概括評估，須分別進行風險評估，後續將會提出安全照顧計畫，包括替代照顧、就學輔導、健康檢查、營養支持、居住環境改善及社會福利資源介入，並持續追蹤生活與照顧情形，不會僅以核發補助處理。

澎湖縣一對夫妻被控棄養未成年子女，縣政府9日前往該家庭訪視。(圖／澎湖縣府提供)
澎湖縣一對夫妻被控棄養未成年子女，縣政府9日前往該家庭訪視。(圖／澎湖縣府提供)

精華 FAQ

  • 外界指這對夫妻生育13名子女後疏於照顧，部分未成年孩子疑似要由年紀較大的兄姊照料，且家庭環境髒亂、父母長期未盡教養責任，因此引發棄養與補助濫用質疑。

  • 衛生局醫護人員到宅後，因孩子戒備一度無法進門，最後才完成檢查；當時8名未成年中有6人在家，初步健康狀況均正常，後續將依健康與社工評估再決定處遇。

  • 縣府表示不會只看家庭整體情況，將分別做風險評估，並提出安全照顧計畫，包含替代照顧、就學輔導、健康檢查、營養支持、環境改善及社福資源介入。

上一則

異味飄散被發現…家中產子夭折 女大生藏屍6天自首

下一則

媒體看台灣漢光演習 點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

延伸閱讀

台遭疑棄養8童母親傳返家 貼告示：很愛孩子 請還平靜生活

台遭疑棄養8童母親傳返家 貼告示：很愛孩子 請還平靜生活
澎湖爆惡意棄養 父母失聯 8童擠4坪房 小孩顧小孩

澎湖爆惡意棄養 父母失聯 8童擠4坪房 小孩顧小孩
廣東4歲童為何露宿街頭？ 志工：孩子不堪折磨才跑出門

廣東4歲童為何露宿街頭？ 志工：孩子不堪折磨才跑出門
400萬美國兒童負責照顧家中老人或病人 需求卻遭忽視

400萬美國兒童負責照顧家中老人或病人 需求卻遭忽視

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

2026-08-08 21:47
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法