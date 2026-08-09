9歲童對師比中指、罵娘娘腔遭告 法院判罰2萬元
高雄一名9歲男童在音樂課辱罵老師並比中指，法院認為其言語已貶損名譽，且基金會未盡監督教養責任，改判連帶賠償2萬元。
AI摘要
文章摘要整理：
高雄一名9歲男童在音樂課辱罵老師並比中指，法院認為其言語已貶損名譽，且基金會未盡監督教養責任，改判連帶賠償2萬元。
一名音樂老師管教小學三年級男童，遭對方比中指並辱罵「娘娘腔」，老師提告求償。高雄地院認定言語貶損老師社會評價，監護人休休文教基金會未舉證已盡監督教養責任，改判男童與基金會連帶賠償2萬元（台幣，下同）確定。
2022年11月，男童在音樂課因嬉鬧遭制止，他對老師比中指並嗆「白痴」、「整個跟女人一樣，快點給我滾出去。」
老師主張，校方組調查小組、召開調查訪談會議，認家庭照顧者應對男童強化輔導及管教，休休文教基金會為監護人，應賠償卅萬精神慰撫金。
同學證稱，男童每次上音樂課，進教室就莫名大罵，「罵我們也罵老師」。
休休文教基金會則指這名老師屢遭家長投訴不適任，男童來自脆弱家庭，老師卻習慣大聲咆哮、大力拍桌、點名針對男童，男童才是霸凌受害者。
高雄簡易庭考量其他學童曾表示「喜歡上老師的課」，認為老師名譽受損程度輕微，且男童當時才9歲，僅判基金會賠償5000元。
案經上訴，高雄地院認為男童以具貶抑意味言語嘲諷老師性別氣質，行為時具識別能力，不能免除責任，必須與監護人連帶負責。雄院也查出，男童早在2020年即住進基金會園區，基金會未能舉證已盡教養與法治觀念監督責任，應負連帶賠償責任，改判和男童賠償2萬元。
男童在音樂課被制止嬉鬧後，對老師比中指，並辱罵「白痴」、「娘娘腔」等具羞辱性的言語，老師認為名譽受損，因此提告求償。 法院認為男童當時雖年僅9歲，但具備識別能力，言語已足以貶損老師社會評價；基金會又未能證明已盡監督教養責任，所以需連帶負賠償責任。 基金會主張老師曾多次遭家長投訴、對男童常大聲咆哮且針對性點名，男童來自脆弱家庭，反而是受害者，不應由基金會承擔主要賠償責任。
精華 FAQ
男童在音樂課被制止嬉鬧後，對老師比中指，並辱罵「白痴」、「娘娘腔」等具羞辱性的言語，老師認為名譽受損，因此提告求償。
法院認為男童當時雖年僅9歲，但具備識別能力，言語已足以貶損老師社會評價；基金會又未能證明已盡監督教養責任，所以需連帶負賠償責任。
基金會主張老師曾多次遭家長投訴、對男童常大聲咆哮且針對性點名，男童來自脆弱家庭，反而是受害者，不應由基金會承擔主要賠償責任。
上一則
癌油20%下架 次長承認衛福部拍板 蔣萬安：政院無人須負責？
下一則