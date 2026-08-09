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男手術32次遭拒理賠21次 法院批保險公司刁難無誠信 判全賠

記者游明煌／基隆9日電
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基隆地方法院。（本報資料照片）
基隆地方法院。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

李姓男子因多次接受高頻熱凝療法遭保險公司僅部分理賠，法院認定手術在承保範圍內，且保單未限制重複治療間隔，判保險公司須全額給付。

李姓男子投保手術醫療險，他接受32次「高頻熱凝療法」手術，但保險公司稱他消極、反覆實施相同性質緩解療程，違反醫療常規，只賠11次、給付66萬（台幣，下同）。李先後提告，要求給付另21次共144萬元，皆勝訴。基隆地院批保險公司非治療醫師，「越俎代庖」指責投保人消極反覆實施緩解療程，理賠刁難，毫無保險人誠信。

李2020年投保某家保險公司人壽終身壽險，另附加投保手術醫療健康險，他經醫院診斷罹患頸椎間盤突出、腰椎間盤突出、兩膝退化性關節炎，自2022年至去年共接受32次頸部、腰椎、兩膝等部位高頻熱凝療法、水冷式高頻熱凝療法手術。

李主張，依附約若經醫生診斷接受「高頻熱凝療法」手術，應按次給付外科手術保險金6萬元，但保險公司只給付其中11次共66萬元，他分二次提給付保險金訴訟，要求理賠另11次66萬、10次78萬元，基隆地院都判保險公司應如數給付。

保險公司主張，高頻熱凝療法止痛效果通常可持續半年至1年以上，但投保人卻間隔2至3個月即在「同一部位」重複相同療程，並非醫療必要，且僅能緩解疼痛，並非是針對結構性病灶最適切療法，歷經多次療程也未見改善。保險公司指李不評估採行「更具療效之根治性侵入性手術」，他消極、反覆實施相同性質的緩解療程，違反醫療常規、經驗與論理法則。

基院審理認為，手術治療均屬附約所定「高頻熱凝療法」的承保範圍，並無「同區域重複治療必需間隔6個月」條款。

基院批評保險公司並無神經外科或疼痛科的專業資格，更非治療醫師，卻越俎代庖指責投保人消極反覆實施緩解療程，變相逼迫接受「不可逆之重大結構性破壞手術」，承擔不符比例的巨大醫療風險，不僅嚴重違背醫理常規，也罔顧保險填補損害的善意初衷，創造「契約所無」的拒賠事由，藉詞「醫療必要性」刁難理賠，顯然毫無保險人誠信，推諉拒賠無理。

精華 FAQ

  • 他投保手術醫療險後，因頸椎、腰椎與膝蓋病症接受32次高頻熱凝療法，但保險公司只理賠11次，拒賠其餘21次共144萬元，因此提告求償。

  • 保險公司認為該療法止痛效果可維持半年以上，李男卻2至3個月就重複同部位施作，且屬緩解療程、非最適切根治手術，故認定不具醫療必要性。

  • 法院認為高頻熱凝療法屬附約承保範圍，保單也沒有同區域重複治療必須間隔6個月的條款；保險公司非治療醫師卻擅自否定醫療必要，屬無理刁難。

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