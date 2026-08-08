我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

哈林區退伍軍人症疫情 逾50人告紐約市府 追究冷卻塔監管

批執行長吃案銷帳 張景森：慈濟為什麼這麼好騙？以後誰敢捐錢？

記者蔡晉宇／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）
行政院前政務委員張景森。（本報資料照片）

慈濟基金會2021年採購BNT疫苗過程遭詐騙引發後續效應。行政院前政務委員張景森臉書發文，點名慈濟執行長顏博文應辭職負責，並呼籲慈濟董事會立即成立外部獨立調查小組，徹查決策及內控制度是否失靈，向社會大眾交代。

張景森表示，慈濟是台灣最受人民信任的公益慈善團體之一，數十年來累積無數志工奉獻，也承載社會大眾的愛心與信任，因此當公益組織發生重大治理問題時，不能以「我們也是受害者」裝無辜，必須誠實面對、徹底檢討。

張景森指出，根據台中地檢署起訴書內容，2021年慈濟採購BNT疫苗期間，基金會高層曾接觸自稱「具有特殊管道的中間人」，相關契約經內部逐級核准，後續並簽訂補充協議，將委任報酬提高至3000萬美元，最後實際匯出約10.6億元台幣。

張景森質疑，不能只問詐騙集團為什麼這麼會騙，應該要問慈濟為什麼這麼好騙？錢被大大小小的騙子用各種名目掏空了，以後誰還敢捐錢給慈濟？

張景森表示，如果一個管理龐大公益資產的基金會，在交易對手能力、原廠授權、付款條件及風險控管仍有疑點的情況下，仍能一路完成內部核准，如果起訴書記載屬實，那問題就不是某一位承辦人員，而是整個決策與內控制度都出了問題。

對於顏博文的責任，張景森指出，身為基金會最高行政主管，顏博文應負最大管理責任。事件發生後未報案追討損失，還企圖掩蓋事實，吃案銷帳，這種行為難道沒有法律責任嗎？即使沒有法律責任，也難免引發社會及捐款人的疑慮，因此要求顏博文立即辭職並接受調查。

張景森也呼籲，慈濟董事會應成立外部獨立調查小組，由法律、會計、公司治理、公益基金會治理及醫療採購等領域專家組成，全面調查決策流程、交易對手及原廠授權審查、高額委任報酬合理性、內部授權程序、風險管理，以及是否有人重大失職。

張景森說，調查報告應完整公開，若查出有人重大失職，應依法依規處分，必要時追究民事責任；若涉及犯罪，也應主動移送司法機關。

精華 FAQ

  • 他認為慈濟不應只把自己定位成受害者，而要面對治理問題；若起訴書內容屬實，代表決策、內控與風險管理都有重大缺失，不能只怪詐騙集團。

  • 因為他認為顏博文身為基金會最高行政主管，應負最大管理責任；且事件後若真有未報案追討、企圖掩蓋事實等情況，就更需要立即辭職並接受外部調查。

  • 他呼籲董事會成立由法律、會計、公司治理與醫療採購等專家組成的外部獨立調查小組，全面查明決策流程、授權與報酬合理性，並公開報告、依法處理。

疫苗 詐騙集團 慈濟

上一則

19歲台女家中生產 嬰死亡「不知怎麼辦」 伴屍6天飄異味才報警

下一則

澎湖男女生13孩疑棄養 8童擠4坪房 剛成年兄姊輟學養家

延伸閱讀

向證嚴「下跪頂禮」博信任 女律師誆慈濟買BNT詐10.6億台幣

向證嚴「下跪頂禮」博信任 女律師誆慈濟買BNT詐10.6億台幣
慈濟遭詐10億 陳時中：抹黑者應道歉 藍：買不到疫苗還想洗白

慈濟遭詐10億 陳時中：抹黑者應道歉 藍：買不到疫苗還想洗白
慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

慈濟採購BNT疫苗遭詐騙 民進黨：藍白應為當年詆毀防疫團隊道歉

慈濟採購BNT疫苗遭詐騙 民進黨：藍白應為當年詆毀防疫團隊道歉

熱門新聞

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。(截自陳女臉書)

慈濟遭狠詐3千萬 女律師見證嚴法師「下跪頂禮」博信任

2026-08-06 01:10
台北市長蔣萬安6日赴災害應變中心聽取局處白海豚颱風相關防颱因應，被問到東發號簽名風波，他表示，不管是麵線還是油飯，他都很喜歡。(記者林麗玉／攝影)

簽名風波落幕？麵線老店一道白漆全塗了 蔣萬安一句話回應

2026-08-07 02:29
澳州前總理陸克文。(歐新社資料照)

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

2026-08-05 08:51
徐子翔、譚以欣在2024年步入裡禮堂。（取材自IG）

痛失台玻長子老公 譚以欣難平喪失之痛 曾動念報復：仇恨會毀了自己

2026-08-03 18:36
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。圖／檢調提供

詐慈濟3千萬美元 幕後「宗教大師」住豪宅 藏158公斤黃金

2026-08-06 11:53
宗教大師李世宗的媳婦李何昱萱晚間以新台幣100萬元交保。(記者曾健祐／攝影)

慈濟遭詐3000萬美元 幕後宗教大師媳婦交保…快步奔離

2026-08-06 11:16

超人氣

更多 >
南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達

南加男收遲到26年明信片 已故父母「愛你」終送達
梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇
買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴
華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期

華女前期有這些症狀沒在意 一查竟是胃癌晚期
跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀

跨性別參賽議題延燒 2名NBA前球星宣布參加WNBA選秀