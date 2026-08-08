19歲台女家中生產 嬰死亡「不知怎麼辦」 伴屍6天飄異味才報警

台北一名19歲少女在家中產下男嬰，但嬰兒不久後便死亡。（圖：AI生成）

台北市文山區19歲鄒姓女子日前在住處自行產下一名男嬰，日前在家中生產並清潔身體後，孩子出生後不久便失去呼吸，女子疑因驚慌、不知如何處理，以毛巾包裹男嬰遺體留在住處數日，直到嬰屍發臭才向家人求助。鄒女在家人陪同下帶著嬰屍到派出所求助，檢警介入冰存嬰屍，將相驗釐清死因。

據悉，鄒女8日下午在母親、胞姊陪同下前往萬芳派出所求助，她以塑膠袋包裝嬰屍交給警方，稱「不知該如何處理」，員警發現袋中裝有嬰屍，且飄出異味，立刻展開調查。

鄒女指稱，她約於8月2日在家中生產，先以毛巾包裹嬰孩，放置一旁，到浴室清洗身體後，卻發現嬰孩已無呼吸心跳，因一時不知如何處理，「好像不該直接丟掉」，所以依然以毛巾包裹，放置家中角落，直到嬰屍飄散異味，只好向母親、胞姊求助，至於嬰孩生父身分，她無法確定。

鄒女家人說，因鄒女平時穿著寬鬆衣物，事前並未發現鄒女懷孕或其他異狀，一知悉鄒女的嬰孩死亡，就立刻向警方求助。

男嬰遺體後續將由檢察官會同法醫相驗，以確認確切死因；全案目前由警方持續調查，並依檢察官指示依法究辦。