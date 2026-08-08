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兆基前董座李建成涉吞7億元 買愛馬仕精品包、開豪車

記者蕭雅娟張宏業／台北8日電
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國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，涉挪用公司債投資款七億元，北檢昨天搜索約...
國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，涉挪用公司債投資款七億元，北檢昨天搜索約談李建成到案，訊後聲押禁見。記者胡經周／攝影【作者：胡經周，日期：2026-08-08，數位典藏序號：20260807183237476】

AI摘要

文章摘要整理：

兆基前董座李建成被控挪用近7億元投資款替前妻買精品、替自己買豪車，北檢已聲押禁見，並持續追查公司債募集與資金流向。

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，調查局追查發現，李建成侵占近7億元投資款，用來幫前妻購買愛馬仕精品包、替自己購置豪車，生活極度奢華，昨天搜索約談李建成及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任到案，台北地檢署訊後認李建成有串滅證之虞，向法院聲押禁見，林佑任200萬交保，限制出境出海。

檢調在李建成前妻何思瑩住處，查扣數10個精品包，又以愛馬仕最多，包括數百萬元的限量款，價值40萬的愛馬仕麻將組，另有香奈兒、Fendi等名牌包、抱枕、胸針及墨鏡，豪奢程度相當驚人，檢調也查扣李建成代步的賓利、賓士等8輛豪車。

何思瑩是貴婦圈名媛，經常在社群高調曬名牌包炫富，李建成侵占的投資款，大多拿去幫何女添購愛馬仕精品包，由於何思瑩日前已出境，李建成8月6日又接洽二手精品業者，打算寄賣精品包，檢調為防止脫產，昨天緊急收網，何女將擇日約談。

李建成供稱，他想變賣精品包不是要脫產，只是想換成現金解決資金問題，但檢調對其說詞有所保留。

趙姬投資、寄居管理顧問公司近期爆出巨額財務危機，逾百名投資人組自救會，李建成希望以1萬6千張未上市股票抵債，估算約11億元，但要求不要投資人不要提告求償，投資人未接受。

李建成是兆基屋管前董事長、趙姬投資公司負責人，透過趙姬公司持股為兆基屋管大股東，2020年起，趙姬投資及寄居蟹管顧公司發行公司債，以投資「兆基屋管」名義，吸引逾百名投資人投資高達18億元，但近期被爆未依約如期兌付利息，引起檢調關注。

調查局追查，李建成指示林佑任挪用近7億元投資款，作為替前妻購買精品包、償還個人信用卡債、購置豪華名車等用途，林佑任的角色是配合執行挪移轉匯資金，是李建成的重要幫手。

北檢昨天指揮北機站兵分六路搜索李建成、何思瑩、林佑任住居所，以及兆基屋管公司、趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司，釐清公司債募集過程、投資款流向與用途。

精華 FAQ

  • 檢調認定他指示人員挪用近7億元投資款，主要用來替前妻購買愛馬仕等精品包、償還個人信用卡債，並購置賓利、賓士等豪華車輛。

  • 檢調在何思瑩住處查扣數10個精品包，包含多只愛馬仕、香奈兒與Fendi等名牌物件，也扣得愛馬仕麻將組，並查扣8輛豪車。

  • 李建成透過趙姬投資與寄居蟹管理顧問公司發行公司債，以投資兆基屋管名義吸金18億元，造成逾百名投資人受影響，目前北檢已介入偵辦。

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