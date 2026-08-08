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雲林毒羊 草料驗出戴奧辛超標 遭撲殺8羊也超標

記者林琮恩／台北8日電
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AI摘要

文章摘要整理：

雲林李姓飼主私養羊肉被驗出戴奧辛超標且疑冒用牧場名義送宰，農政與食藥單位追查後發現草料異常、8頭羊也超標，已完成下架、撲殺與擴大採樣。

雲林縣一名李姓飼主私養羊肉日前被驗出戴奧辛超標，該名飼主涉冒用合法牧場「雲農畜牧場」名義送宰，導致向雲農畜牧場購買羊乳的嘉南羊乳須採預防性下架；衛福部食藥署昨公布追查結果，李姓飼主畜牧環境戴奧辛均低於背景值，僅草料的戴奧辛高於歐盟標準，8隻遭撲殺羊隻體內也驗出戴奧辛，環境部將擴大追查。

食藥署於7月初於雲林縣抽驗市場羊肉，其中一件由雲農畜牧場名義屠宰的羊隻肉品，戴奧辛超標1.8倍，農業部追查發現，該隻超標羊隻雖以雲農畜牧場送宰，實際為一名李姓飼主。

農業部分別於雲農畜牧場及李姓飼主的飼養場，帶回飼料、草料與羊乳，雲農畜牧場檢體全數合格，雲林縣政府7月28日起即解除雲農牧場移動管制，恢復正常生乳生產及運作，因採購雲農牧場生乳而遭波及的嘉南羊乳，也解除預防性下架措施。

至於李姓飼主飼養場中的草料，戴奧辛含量為每公克0.353皮克毒性當量，高於歐盟針對蔬果設定的每公克0.3皮克毒性當量預警值，但環境部在飼養場中採檢土壤及空氣等，戴奧辛含量低於背景值。但為求謹慎，環境部將再次採檢，將赴李姓飼主割取牧草處採檢空氣、土壤、地下水、地面水體等環境介質，釐清戴奧辛來源。

食藥署副署長遲蘭慧表示，李姓飼主共飼養9頭羊，除已屠宰且被檢出戴奧辛超標羊隻外，其餘8頭羊隻也由農政單位在7月27日完成撲殺，經檢驗後8件樣品均不合格，農政、環境單位持續追查草料來源、是否影響其他羊隻，但目前事態並未擴大，疑慮食品已透過預防性下架、流向追查及檢驗等措施管控，無受汙染產品流入市面，而李姓飼主因疑似冒用雲農畜牧場名義屠宰羊隻，已被移送檢調。

精華 FAQ

  • 食藥署在7月初抽驗雲林市場羊肉時，發現一件以雲農畜牧場名義屠宰的羊肉戴奧辛超標1.8倍，後續追查才確認實際飼主是李姓人士。

  • 農業部採檢雲農畜牧場與李姓飼主的飼料、草料及羊乳後，前者全數合格；後者則只有草料戴奧辛偏高，環境中的土壤與空氣目前低於背景值。

  • 李姓飼主共飼養9頭羊，除已屠宰那頭外，其餘8頭已在7月27日撲殺，檢驗也不合格；相關羊乳與疑慮產品已下架管制，飼主並被移送檢調。

歐盟 農業部

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