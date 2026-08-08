87歲夫殺81歲臥床妻 疑不堪長期碎念 拿拐杖、鐵尺打到眼球脫落

桃園市平鎮區7日發生一起命案，87歲老婦人被85歲丈夫用拐杖、鐵尺殺害，右半邊只剩下皮膚，傷勢嚴重，圖為桃園地檢署派員前往案發現場勘驗。(記者江婉儀／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 桃園平鎮一名87歲陳姓老翁疑不堪81歲臥床妻長期碎念，竟持拐杖與鐵尺痛毆致死，警方已依家暴殺人罪偵辦。

桃園市平鎮區昨天發生夫殺妻悲劇，81歲老婦人長期臥床，平時仰賴日間長照 及家人照護，昨天中午她被87歲陳姓丈夫用拐杖、鐵尺殺害，右半臉眼球、牙齒被打到脫落，只剩皮膚相連，傷勢嚴重，當場身亡；警方逮捕陳翁，詢後依家暴 殺人罪移辦。

據了解，陳翁與妻子結縭多年，育有三個兒子，平時與老三一家同住，白天有長照資源協助，後續再由家人接手，但老婦常因不滿照顧問題碎念陳翁；陳翁疑無法忍受，種下殺機。

警方調查，陳翁使用拐杖、家中鐵尺，重砸在妻子右臉，導致其牙齒、眼球都脫離臉部，只剩下皮膚附著在頭上；陳翁行凶後才冷靜下來，自行打電話報警，二兒子與妻子昨天下午返家，發現媽媽傷勢嚴重，當時警察尚未到場，緊急報警處理。

救護人員趕抵時，老婦人已明顯死亡未送醫，鑑識小組在現場拉起封鎖線採證，陳翁被警方帶回偵訊，釐清犯案動機及過程；檢察官昨天會同法醫相驗，預計下周解剖，釐清死因。

據了解，陳翁對夫妻平日相處過程、照護細節，未具體描述。鄰居表示，近年陳家跟鄰居沒有太多往來，僅聽說老婦生病、臥床，平時由老先生照顧，但確切狀況不清楚。

有鄰居推測，老先生可能受不了妻子長期碎碎念，憤而下手。桃園家暴防治中心表示，此案非脆弱家庭，過往也沒有通報家暴紀錄。