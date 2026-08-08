87歲夫殺81歲臥床妻 疑不堪長期碎念 拿拐杖、鐵尺打到眼球脫落
桃園平鎮一名87歲陳姓老翁疑不堪81歲臥床妻長期碎念，竟持拐杖與鐵尺痛毆致死，警方已依家暴殺人罪偵辦。
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桃園平鎮一名87歲陳姓老翁疑不堪81歲臥床妻長期碎念，竟持拐杖與鐵尺痛毆致死，警方已依家暴殺人罪偵辦。
桃園市平鎮區昨天發生夫殺妻悲劇，81歲老婦人長期臥床，平時仰賴日間長照及家人照護，昨天中午她被87歲陳姓丈夫用拐杖、鐵尺殺害，右半臉眼球、牙齒被打到脫落，只剩皮膚相連，傷勢嚴重，當場身亡；警方逮捕陳翁，詢後依家暴殺人罪移辦。
據了解，陳翁與妻子結縭多年，育有三個兒子，平時與老三一家同住，白天有長照資源協助，後續再由家人接手，但老婦常因不滿照顧問題碎念陳翁；陳翁疑無法忍受，種下殺機。
警方調查，陳翁使用拐杖、家中鐵尺，重砸在妻子右臉，導致其牙齒、眼球都脫離臉部，只剩下皮膚附著在頭上；陳翁行凶後才冷靜下來，自行打電話報警，二兒子與妻子昨天下午返家，發現媽媽傷勢嚴重，當時警察尚未到場，緊急報警處理。
救護人員趕抵時，老婦人已明顯死亡未送醫，鑑識小組在現場拉起封鎖線採證，陳翁被警方帶回偵訊，釐清犯案動機及過程；檢察官昨天會同法醫相驗，預計下周解剖，釐清死因。
據了解，陳翁對夫妻平日相處過程、照護細節，未具體描述。鄰居表示，近年陳家跟鄰居沒有太多往來，僅聽說老婦生病、臥床，平時由老先生照顧，但確切狀況不清楚。
有鄰居推測，老先生可能受不了妻子長期碎碎念，憤而下手。桃園家暴防治中心表示，此案非脆弱家庭，過往也沒有通報家暴紀錄。
87歲陳姓丈夫昨天中午在家中持拐杖與鐵尺攻擊81歲臥床妻子，造成她右臉重創、眼球與牙齒脫落，當場死亡。事後陳翁自行報警，警方到場將他帶回偵訊。 警方已將陳翁依家暴殺人罪方向移送偵辦，並進行現場採證與偵訊。檢察官昨天會同法醫相驗，預計下周解剖，進一步釐清死因與完整犯案過程。 兩人結縭多年，育有3子，平時與老三一家同住，白天有長照資源協助，之後再由家人接手。鄰居稱近年互動不多，家暴防治中心也表示過往沒有通報紀錄。
精華 FAQ
87歲陳姓丈夫昨天中午在家中持拐杖與鐵尺攻擊81歲臥床妻子，造成她右臉重創、眼球與牙齒脫落，當場死亡。事後陳翁自行報警，警方到場將他帶回偵訊。
警方已將陳翁依家暴殺人罪方向移送偵辦，並進行現場採證與偵訊。檢察官昨天會同法醫相驗，預計下周解剖，進一步釐清死因與完整犯案過程。
兩人結縭多年，育有3子，平時與老三一家同住，白天有長照資源協助，之後再由家人接手。鄰居稱近年互動不多，家暴防治中心也表示過往沒有通報紀錄。
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