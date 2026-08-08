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台國中特教新生情緒失控 折斷掃把刺傷女師眼恐失明

台灣新聞組／台北8日電
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中部地區某國中8月5日發生一起特教生折斷掃帚攻擊授課教師事件，恐導致教師失明。(...
中部地區某國中8月5日發生一起特教生折斷掃帚攻擊授課教師事件，恐導致教師失明。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中部國中一名特教新生在暑輔課堂情緒失控，以折斷掃把刺傷女教師右眼，造成重傷住院，教育局已啟動協助，工會則呼籲強化校安。

中部一所國中的特教新生5日在暑期輔導營隊課堂上任意走動，授課女教師提醒回座位，學生卻情緒失控、折斷掃把刺向教師，導致該師右眼、臉部重創住院治療，有失明之虞。受傷教師待傷勢穩定將提告。當地教育局先啟動輔導機制，對受傷教師發慰問金，將提供必要協助。

涉案學生在國小曾有攻擊同學紀錄，家長帶回後已暫時停課。該生的國小相關紀錄是否通知國中校方？校方表示，國小有送來該生資料，校方針對該生召開轉銜會議，所以任課教師都知道。

教育現場傳出不少攻擊事件，中華民國中小學校長協會調查發現，近2年共89所學校回報教師遭學生攻擊受傷，北部68所最多，其次為中部11所、南部10所；受傷者以普通班導師最常見，傷害類型包含抓咬、撕裂傷、挫傷瘀青、扭傷拉傷，遭課桌椅或教具砸傷等，半數受傷教師出現恐懼、焦慮、失眠等心理創傷。

據了解，這起學生攻擊事件發生在5日，一名為情緒障礙類特教生剛從國小畢業升上國中，受傷教師任教兩年，是學校生物科代理教師。該生參加國中暑輔營隊，因上課時在教室走動，教師提醒他回座位並遵守課堂秩序，學生突情緒失控，拿掃把折斷握柄持尖銳端刺傷教師。這名女教師第一時間伸手阻擋，結果眼鏡遭打落，該生隨後往教室外衝，她擔心其他學生遭波及又上前制止，該生持尖端處再度攻擊，教師血濺教室，右眼遭刺中、臉部受傷；送醫後發現右眼虹膜斷裂、水晶體移位、視網膜受損，鼻淚管也遭刺斷，顏面骨折，恐有失明之虞，接受手術後，住院治療中。

據了解，警方到場時，女教師先送醫急救，目前已完成手術在家休養，她對此事很難過，但無法接受學生行為，等傷勢穩定後將提告求償。

在地教育局表示，校園不容許暴力行為，已要求校方釐清事發經過，提供師生輔導與心理諮商等協助，並提供受傷教師慰問金。

當地教師職業工會表示，這起暴力並非單一事件，應完善校安防護機制。教師的專業是教育，並非處理校安事件，應該讓專業的校安團隊處理，不該讓教師獨自面對風險，成為面對暴力風險的第一道防線。

代理教師工會理事長黃湘仙表示，該名代理教師具勞保與教師雙重權益，學校應依法準用教師因公涉訟輔助辦法，協助受傷教師聘請律師處理刑事提告及民事求償，並協助與家長談判連帶賠償。又依教師請假規則，應核給最高兩年公傷假，期間薪資照發，教育局應視復原狀況延長教師聘期，不得以聘期屆滿為由就解聘。

精華 FAQ

  • 該名剛升上國中的情緒障礙特教生在暑輔課堂任意走動，遭女教師提醒回座位後情緒失控，折斷掃把握柄持尖端攻擊，造成教師右眼與臉部重傷。

  • 女教師右眼虹膜斷裂、水晶體移位、視網膜受損，鼻淚管與顏面骨也受傷，恐有失明之虞。她已接受手術並住院治療，待傷勢穩定後將提告求償。

  • 教育局已要求校方釐清經過、提供師生輔導與心理諮商，並發給慰問金；工會則主張完善校安防護，讓專業校安團隊介入，並依法協助受傷教師訴訟與請假保障。

中華民國 教育局

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