工程師暗網蒐購2000萬個資還淪共諜…黃仁勳也受害

AI摘要 文章摘要整理： 黃柏崴與王大偉涉嫌透過暗網蒐購、散布逾2000萬筆台灣個資，並公開黃仁勳與苗博雅資料；另黃柏崴還被控勾結中共人士刺探洩密，檢方共求刑13年。

資訊工程師黃柏崴透過暗網蒐購台灣民眾勞健保、戶籍資料2千多萬筆個資，同夥王大偉用threads帳號「黑夜奇俠」發文公布NVIDIA輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳 身分證字號和父親姓名。檢警調循線追查，黃柏崴除非法蒐集個資，勾結徵信社，還淪為共諜，吸收時任雲林縣長秘書施亮言，洩漏縣長訪日行程給中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任。

檢方昨偵結，依犯個資法、違背職務行賄、國安法等3罪起訴，共求刑13年。

檢方追查，黃柏崴2023年結識中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任，為求中共 挹注資金，同意刺探、收集台灣情報，同年６月向時任雲林縣長秘書施亮言表示「可招待前往大陸地區旅遊費」，施亮言6月12日縣長洩漏訪日群馬縣預計行程檔案傳給黃柏崴，讓黃傳給穆，穆表示可以替2人支付澳門機票、住宿，且在同年7月23日至26日到澳門會見穆。

起訴指出，黃柏崴在2023年3月22日涉嫌從暗網以5千顆泰達幣向飛機軟體暱稱「David Jack」購買疑似台灣勞健保資料2812萬餘筆個資檔案，及疑似台灣2018年前的戶籍資料共2357萬餘筆個人檔案，並將檔案在2024年、2025年11月2日2次傳給王大偉。

王大偉則在2025年11月16日以飛機軟體傳送含有 1600 萬筆以上台灣國民個人資料之「台灣全島戶籍.ZIP」檔案予黃柏崴，2人涉嫌違反蒐集台灣國民個人資料庫。

王大偉用threads帳號「night_high_hacker（黑夜奇俠）」發表貼文，公布輝達執行長黃仁勳的身分證字號、父親姓名等個資，黃柏崴在台北市議員苗博雅臉書留言公布苗的身分證字號、地址等個資，恫稱「大家可以去這畜生家賭牠…」等。

具有電腦資訊專長的王大偉、黃柏崴雖坦承大部分犯行，但從2023年3月起取得不法個資檔案，持續用各種手法壯大個資檔案資料庫，檔案包含全國國民約2300萬人之個人資料，且與境外敵對勢力中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」主任往來頻繁；黃柏崴勾結徵信社，並販售個人資料，完全無視法律，任意踐踏國人隱私，王、黃分別求刑4年、5年徒刑，黃柏崴另涉犯對公務員違背職務行為行求賄賂罪嫌、違反國家安全法罪嫌部分，建請分別量處3 年、5年徒刑。