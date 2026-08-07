騙慈濟買BNT 講經師豪宅藏158公斤黃金、倉庫擺滿鮑魚

檢調破獲慈濟基金會遭詐佣金案，在成立「互道」團體的講經師李世宗「富邦天空樹」豪宅查扣約158.8公斤的黃金，市值約6億8000萬元。(圖／台中地檢署提供)

AI摘要 文章摘要整理： 陳昱瑄與李世宗父子、妻子共組團體，假借採購BNT疫苗詐得慈濟10億6000萬元，並在豪宅與倉庫內藏黃金、鮑魚與精油，生活極度奢華。

彰化律師公會前理事長陳昱瑄勾結講經師李世宗、兒子李易儒，謊稱可採購BNT疫苗 ，詐騙慈濟 基金會10億6000萬台幣。調查局北機站發現，李世宗夫妻與陳昱瑄情同父女，陳昱瑄常在李世宗「富邦天空樹」豪宅 宴客，還出動千萬賓利接送，大啖鮑魚、龍蝦，但李世宗教派信奉「避穀」，不吃五穀雜糧，信徒聽從指示，全靠「喝精油」維生。

在搜索李世宗豪宅時，有調查官聞到和式房間散發濃濃香味，尋味走進房間查看，掀開榻榻米發現地板下竟擺滿高檔乾鮑魚，翻開旁邊地板才發現158公斤的黃金條，廚房旁邊的倉庫也擺滿高檔食材，生活極度奢華。

陳昱瑄加入李世宗成立的「互道」團體學習道德經、金剛經，將詐得10億多元交付李世宗，作為團體「行道資糧」，李世宗由妻子羅玟芳管控資金，運籌帷幄購買黃金。

檢調查出，李世宗夫妻創設「互道」，兒子李易儒、媳婦李何昱萱也加入，陳昱瑄2021年在朋友轉介下跟李世宗學佛，稱李世宗「爸爸」，喊羅婦「媽媽」，連同陳女公司員工助理，也加入該團體，互稱兄弟姐妹。李利用豪宅作為陳女從公司提款後存放現金、黃金的地點，書房後的金庫被稱為「天空樹庫房」，僅有李世宗夫妻持有鑰匙，進出都需記帳、清點。

檢調另搜索李姓夫妻西屯的房產，一至四樓擺放滿滿精油，李稱精油都是無償提供給信眾食用，他們平常吃鮑魚龍蝦後，只在嘴巴咀嚼一下就吐掉，再喝精油補充能量。

檢調首次偵訊李世宗時，李不吃檢調提供的餐盒，要求喝下自己隨身攜帶的精油果腹；李被羈押後，精油無法帶入看守所，信奉「避穀」的李才開始吃米飯。

因陳昱瑄比李世宗提早羈押三周，李曾詢問辦案人員，憂心不吃米飯的陳女身體會受不了，但陳女也「破戒」。李位於西屯的房產是擺放精油的倉庫，另有個據點「互道糧倉」，裡面設有調配室，疑用來提煉精油，李世宗的吳姓助理常出入該處，兩棟房產及精油都被查扣。

陳昱瑄常以「高端名媛」身分，宴請地方仕紳到李世宗豪宅大啖美食，陳女未婚，每逢年節或特殊節慶，都會去豪宅跟李姓夫妻吃「團圓飯」，採購清單包括鮑魚、龍蝦、烏參等高檔海鮮。