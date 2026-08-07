向證嚴「下跪頂禮」博信任 女律師誆慈濟買BNT詐10.6億台幣

2021年9月2日首批BNT疫苗抵台，時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左四）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（右四）及基金會律師陳昱瑄（右一）迎接。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 陳昱瑄與李易儒利用疫情期間慈濟採購疫苗急迫心理，假稱有管道代買BNT並詐得10億6000萬元，還透過人頭公司、黃金交易洗錢與逃漏稅，台中地檢署已起訴17人。

2021年新冠疫情 嚴峻，律師陳昱瑄和掮客李易儒向慈濟 基金會佯稱有管道購買BNT疫苗 ，詐騙10億6000萬元(台幣，下同，約3000萬美元)，還透過假交易、買黃金等方式逃漏稅跟洗錢，檢調在李家豪宅查扣鉅額現金與黃金，台中地檢署昨依詐欺等罪起訴陳女等17人。

李易儒的父親李世宗與妻子羅玟芳創設「互道」團體，以教授經文為名義吸引不少民眾加入團體，李易儒後來以美國慈濟青年身分，輾轉認識慈濟執行長顏博文，李易儒與陳昱瑄前往慈濟會見證嚴法師，兩人當場刻意向證嚴法師「下跪頂禮」博取信任，李易儒佯稱幫家族管理50億美元基金，有把握買到BNT疫苗，鴻海、台積電都透過他買，還誇稱曾陪郭董到德國。

檢方查，2021年疫情嚴重時，陳昱瑄、李易儒透過新聞得知鴻海郭台銘打算向德國原廠採購BNT疫苗，利用程序繁瑣、資訊不透明機會，且慈濟基金會有意開記者會表達買疫苗意願，竟聯手起義行騙慈濟。

李男2021年5月以美國慈濟青年身分輾轉認識慈濟顏姓執行長，李、陳6月再前往慈濟，會面董事長證嚴法師，陳昱瑄、李易儒當場刻意向證嚴法師「下跪頂禮」博取信任，陳並佯稱自己幫家族管理美金50億元規模基金，有把握買到BNT疫苗，鴻海、台積電都透過他買，自己曾陪郭台銘到德國。

慈濟受騙後，2021年6月3日同意支付高額「佣金」，和陳昱瑄的鈺達公司簽立「委託意向書」採買疫苗；陳等事後也確認，慈濟只需依鴻海、台積電和BNT原廠、上海復星公司，及政府談判完成的採購書類，以採購方名稱修改，就可遞件輕易完成申請採購BNT疫苗。

檢方認為，陳、李明知用以上方式無需支付任何額外費用，竟為牟取暴利持續向慈濟顏姓執行長佯稱，台積電、鴻海都需透過李易儒向上海復星商業談判，且台積電、鴻海額外吸收3000萬美金服務費，顏誤信需付其宣稱高額「服務費用」。

最終經證嚴法師核准，採購500萬劑疫苗，總費用提升至採購疫苗1.75億元美金，包括鈺達委任委任報酬3000萬元美金等。

檢調查出，陳昱瑄得手10億元後，將款項匯入鈺達企業公司，再找9家公司配合開立虛假交易發票，將錢分批大額領出，陳昱瑄自己也從鈺達提領大筆現金，存入個人及方輿公司帳戶，因大額提領頻繁，引起調查局洗錢防制處注意，立案偵辦。

檢方指出，陳昱瑄、李易儒為掩飾10億多元不法獲利，與從事講經的李世宗夫妻及宗教團體親友等，將其中7億4千萬元匯入陳女名下個人九間公司帳戶，再透過公司及人頭帳戶洗錢、並製造假交易逃漏稅，李世宗夫妻更藉由購買黃金洗錢。

檢調搜索時，在台中天空樹豪宅內講堂後方庫房查扣20多公斤黃金，後來又在和式房間地板下的4個保險箱發現滿滿的金條與現金。總計起獲158.8公斤黃金，（市價約6億8000萬台幣，約2110萬美元），兩波搜索除查扣大量金條外，並查扣現金9,308萬、6間房產、兩部豪車，總價值超過10億8150萬元（約3356萬美元），未來可望歸還慈濟，未讓慈濟遭受損失。

陳昱瑄到案後僅承認逃漏稅捐、偽造文書，否認詐欺、洗錢及侵占；李世宗、羅玟芳、李世宗媳婦李何昱萱否認，李易儒因逃亡香港遭通緝。台中地檢署昨依詐欺取財、業務侵占等罪起訴陳女等17人，扣案的黃金近日將移交中檢贓物庫保存。

慈濟基金會昨回應指出，對遭騙深感遺憾與痛心，已委託律師處理並配合司法機關調查，盼日後發還犯罪所得，以維護權益。

慈濟遭詐10.6億 製表／地方社會中心