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女兒想融資卻成詐團人頭戶 台中市警察局長喊冤「她也是被害人」

台灣新聞組／台北6日電
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台中市警察局長吳敬田的女兒因借款需求，提供提款卡、密碼給詐騙集團，被依幫助洗錢罪...
台中市警察局長吳敬田的女兒因借款需求，提供提款卡、密碼給詐騙集團，被依幫助洗錢罪判刑。吳表示女兒已成年，需自負其責，但認為女兒也是「被害人」。（記者陳宏睿／攝影）

台中市警察局長吳敬田、台北市警信義分局長蕭惠珠的女兒，因提供提款卡、密碼給詐騙集團，害三名民眾被詐18萬2000元（台幣，下同），雲林地院依洗錢防制法幫助洗錢罪判她5月得易科罰金之刑確定。判決曝光後，引發議論，吳敬田表示女兒已31歲，要自己負責，但說「女兒也是被害人」；蕭惠珠則稱女兒社會經驗不足，「亦形同受害身分」。

本報系聯合報報導，吳女曾任職牙醫助理，2024年11月底因有15萬醫療資金需求，她透過臉書廣告接觸某融資公司，經由LINE與暱稱「錢可欣」的貸款人員聯繫。對方要求吳女填寫借貸文件、以超商「交貨便」寄出銀行提款卡，並要求提供提款卡密碼，吳女依指示照辦。

同年12月間，雲林縣三名民眾遭詐團誘騙，陸續將18萬2000元匯入吳女帳戶，被害人報案後，警方循線逮到吳女，雲林地檢署依洗錢防制法起訴。雲林地院審理時，吳女辯稱曾有銀行貸款及車貸經驗，也知道帳戶不能隨便交給他人，她曾對流程產生疑慮，但因對方提供借貸文件，讓她誤以為只是線上對保程序，否認有幫助詐欺、洗錢犯意。

法官勘驗對話紀錄，發現吳女多次詢問「為什麼要確認密碼是否正確？」、「什麼時候才能改密碼？」及「約定轉帳能不能設定成我的繳款金額？」並多次催促對方撥款，顯示她在交付提款卡前，已對交易流程異常產生高度警覺與懷疑，判她5月徒刑，得易科罰金。因案件未上訴，全案定讞。

吳敬田昨替女兒緩頰，說女兒同為「被害人」，此事讓他更能「苦民所苦」，更積極投入打詐工作。吳說，女兒未與家人同住，個性「重感情」，是為替朋友籌措醫藥費，才淪為詐團利用的工具；女兒收到警方通知書後，才告知他與妻子，夫妻起初相當生氣，但仍陪女兒面對問題。

精華 FAQ

  • 她因急需15萬元醫療資金，透過網路接觸貸款人員，依指示寄出提款卡並提供密碼，結果帳戶被詐團拿去收款，遭法院認定構成幫助洗錢。

  • 法官勘驗對話後發現，她曾多次追問密碼確認、改密碼與轉帳設定等細節，顯示對流程早有疑慮，卻仍交付帳戶工具，因此判有罪。

  • 吳敬田認為女兒已31歲要自己負責，但也強調她同樣是被害人；蕭惠珠則稱女兒社會經驗不足，某種程度上也屬受害身分。

貸款 詐騙集團

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