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康普茶竄改效期繼續賣 金蘭醬油第4代遭訴 檢求處重刑

台灣新聞組／桃園6日電
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金蘭醬油第四代、前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，涉嫌將過期飲品塗改重新打印、使用...
金蘭醬油第四代、前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，涉嫌將過期飲品塗改重新打印、使用逾期原料等，桃園地檢署偵查終結依食安法、詐欺等罪對鍾姓夫妻及兩家公司起訴。（圖／桃園地檢署提供）

以生產醬油聞名的老牌企業金蘭食品第四代鍾淳仁，與妻子林思瑜創立「松樹角」、「松角實業」兩公司，旗下「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期商品重新分裝販售，不法獲利275萬餘元（台幣，下同），桃園地檢署依食品安全衛生管理法、詐欺等罪起訴鍾淳仁、妻子林思瑜及兩公司，並痛斥視食安若無物，建請法院從重量刑。

本報系聯合報報導，起訴指出，鍾淳仁與林思瑜共同經營松角實業與松樹角公司，林女擔任登記負責人、鍾則掌控實際營運，其中松角實業負責生產「好菌好俊康普茶」，松樹角公司負責銷售。

兩人明知庫存鋁罐裝「蘋果派派、鳳梨柑橘、冬瓜檸檬、柚子檸檬」等產品，剩餘保存期限已不符寶雅、誠品等通路的允收期限，甚至部分「蘋果派派」已於2025年12月5日到期，竟指示員工以香蕉水擦除罐底原有有效期限，再利用噴碼機重新印製「EXP.2,027.03.31」新效期，賣給寶雅、誠品及其他客戶。

鍾姓夫妻自2022年11月起，陸續將逾期櫻花香料、檸檬香料、蔓越莓濃縮汁等原料，添加入「就是蜜桃」、「檸檬薄荷」、「非常莓好」等產品；更將過期的鋁罐「蘋果派派」倒出後重新分裝至香檳瓶，改標為「繽紛派對750ML」等商品販售。

檢察官王念珩指揮桃園市調查處蒐證，4月10日會同桃市衛生局及衛福部食藥署搜索，查扣噴碼機、香蕉水及大量改標、逾期的康普茶產品。

台北中國時報報導，檢方表示，鍾淳仁為了宣傳康普茶，曾在媒體上聲稱「為什麼做食品的人一定要有良心，你看『食』裡面不就是一個『良』字嗎？」但鍾淳仁夫妻卻視消費大眾的食品安全為無物，直指「良」字已蕩然無存，應依法起訴並求重刑。

精華 FAQ

  • 檢方指鍾淳仁與林思瑜指示員工以香蕉水擦除原效期，再重印新日期，並使用過期原料、回收逾期商品重新分裝，將康普茶再賣給通路與客戶。

  • 案件涉及鍾淳仁夫妻創立的松樹角、松角實業兩家公司，其中松角實業生產「好菌好俊康普茶」，松樹角負責銷售，產品包括多款鋁罐與香檳瓶裝康普茶。

  • 檢方認為被告明知商品與原料已逾期，仍反覆改標、重包後流入市場，不法獲利275萬餘元，嚴重危害食品安全，因此依食安法與詐欺罪起訴並求重刑。

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