八軍團才爆「旅長帶隊上酒店」 再傳軍官集體私吞60萬加菜金

陸軍八軍團步兵203旅傳出軍官集體涉貪，私吞60多萬元加菜金。（圖／取自陸軍步兵203旅臉書）

國軍漢光42號演習5日登場，陸軍八軍團步兵203旅卻傳出軍官集體涉貪，將該旅支援宮廟活動廟方所贈的60多萬元（新台幣，下同，約1.8萬美元）加菜金中飽私囊。台南地檢署3日進入營區搜索，帶回宋姓、陳姓上校等四人，偵訊後分別依貪汙治罪條例諭令20萬至10萬不等金額交保，八軍團表示，全力配合司法調查。

陸軍八軍團步兵第203旅為駐守台南市官田區的部隊，該旅平時負責一年期義務役、常備兵役軍事訓練、教召訓練等任務。八軍團上月才被爆出「旅長帶隊上酒店」，引起軍中高層震怒。

台北中國時報報導，今年3月間，台南溪北地區某宮廟舉辦年度大遶境時，因缺乏陣頭及轎班協助人力，尋求203旅協助，203旅考量宮廟協助國軍後備動員，每天派出80人參加四天的遶境活動。

遶境結束後，廟方給予共計60多萬元的加菜金跟慰問金，但官兵們拿到的紅包與一般陣頭受雇人員金額有極大差額，質疑上層幹部有中飽私囊之嫌，並在網路爆料。

據了解，涉案者除203旅前旅長宋蔚達上校，還包括政戰主任陳姓上校、陳姓中校科長、高姓女政戰官等四名軍官。檢方3日前往營區搜索，偵訊後將宋諭令20萬元交保、兩名陳姓上校均10萬元交保、高女限制住居。

八軍團指揮部表示，203旅陳姓軍官等人疑涉貪汙治罪條例，由檢警入營搜索及約詢，全案刻正由檢調偵辦中，八軍團將全力配合司法調查釐清案情，倘有不法，將依規定嚴懲不貸。

今年4月，軍方將宋蔚達調任陸軍八軍團幕僚，當時即傳出是因這項廟會活動的加菜金款項不明，陸軍高層決定將宋蔚達調離現職接受調查。但當時陸軍司令部回應稱報導內容與事實不符，宋的前任旅長任期也是一年餘，重要軍職任期屆滿後，均視職缺狀況調整，屬於正常人事輪動。