台處置股關禁閉縮短至5天、每2分鐘撮合1次 注意股價差放寬放大

證交所和櫃買中心3日宣布修正注意股、處置股制度三大變革，市場人士認為新制將提升流動性與交易效率。(記者許正宏／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 處置股期間縮短至5天，分盤撮合也改為約每2分鐘一次。

處置股期間縮短至5天，分盤撮合也改為約每2分鐘一次。 重點二： 千金股注意標準放寬，6日價差門檻上調避免誤判。

千金股注意標準放寬，6日價差門檻上調避免誤判。 重點三：金管會增列銀行申報項目，掌握資金流入股市情況。

台股 近期震盪大，處置股流動性受到高度注目。證交所、櫃買中心昨天宣布修正注意股、處置股制度三大變革，包括處置期間縮短、撮合交易時間縮短、千金股列注意股價差放大，新制將於10日上路。其中，注意股價差放寬放大，被市場稱為「台積電條款」；此外，金管會也針對台股「四貸同堂」等信用擴張問題，修改銀行申報要求，將首度要求銀行填報「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」數字，以利掌握民眾向銀行借貸資金流向股市情況。

分析師指出，「注意股」僅為資訊揭露與風險提醒，不影響交易方式；而俗稱的「警示股」正式名稱為處置股票，是指短時間漲跌幅太大、成交量暴增或當沖太多，被證交所「關禁閉」的股票，會面臨被限制分盤交易、預收款券和禁止當沖，屬於一種冷卻機制。

證交所昨公布修正「公布注意暨處置有價證券作業要點」，證交所副總經理杜惠娟表示，注意暨處置規定目的是在有價證券漲跌出現較大異常波動時，適度提醒投資人注意交易風險，期間歷經多次檢討修正。此次順應市場變化，調整處置股、注意股規定，並建立每半年定期檢視機制。

處置股方面，新制的處置期間縮短，撮合時間也縮短，即一般處置由十個營業日減半為五個營業日，若含當沖過高者則由十二個營業日減為七個營業日；普通交易處置股票的撮合時間，也從原先每5分鐘或20分鐘，縮短為約每兩分鐘撮合一次。

注意股方面，將「六日價差放大」，即當日收盤價超過1000元的個股，且最近六個營業日價差達300元以上才適用注意股規定；股價逾2000元後，每增加1000元為一級距，價差標準相應增加150元，例如2001至3000元個股，價差標準調高至450元，依此類推。

由於現行規定的「六個營業日收盤價起迄價差達100元」即觸及注意標準，但近幾年台股結構轉變，千金股檔數最高曾達54檔，千金股只要漲跌一成就會踩線。以台積電為例，累計七次被列為注意股，最近一次於今年4月27日，當時收盤價2265元，因六日內價差達240元即觸發注意，一度引發市場敏感神經。

市場人士認為，對動輒2、3千元高價股而言，百餘元波動屬正常價格波動；但變成處置股時，遇到股市大幅修正之際，容易形成流動性問題。放大千金股6日價差後，台積電、聯發科與台達電等高價指標股在正常波動下遭誤判的機率將大幅降低。

國民黨立委賴士葆說，各國對於股票漲太快、跌太凶等，都有冷卻做法，證交所新制縮短處置時間，對投資人有幫助。

針對是否引進熔斷機制，證交所指出，美國無漲跌幅限制、南韓漲跌幅達30%，因此有熔斷制度。台股漲跌幅限制僅10%，且有盤中價格穩定措施，具備一定冷卻效果，現階段沒有導入的必要。

另一方面，近期外界關注股市吸金效應帶動的信用擴張現象，但官方對於投資人從銀行理財型房貸、信貸、股票質押借出來的錢，到底有多少流入股市，一直缺乏明確的數據。知情官員形容，「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」是比較接近的數據，日前金管會已修改銀行申報資料表格，在銀行系統修改後，很快就可開始申報。

官員說，目前銀行向中央銀行申報的資料中，已有「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」這項數據，但銀行向金管會申報資料中還沒有，此舉是為了「和央行資料一致」。

而在銀行開始申報前，金管會若認為監理上有需要，也會與央行相互交流資訊；等銀行開始向金管會申報資料後，將有助金管會日常監理，更直接、快速掌握整體銀行及個別銀行相關業務變化情況。

處置、注意股新舊制比較 (製表／黃彥宏)