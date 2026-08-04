離島利潤高3倍 毒販大腿綁毒銷馬祖 12人被訴

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，分兩波搜索、攻堅，帶回12人，查扣市價破千萬元的喪屍煙彈原料等毒品。（記者陳宏睿／翻攝）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 潘姓毒販以綁大腿夾帶方式，把喪屍煙彈運進馬祖販售。

潘姓毒販以綁大腿夾帶方式，把喪屍煙彈運進馬祖販售。 重點二： 警方兩波搜索拘提12人，查扣可製5,700顆煙彈原料。

警方兩波搜索拘提12人，查扣可製5,700顆煙彈原料。 重點三：離島毒品供應稀少且價格高2到3倍，吸引集團鋌而走險。

潘姓毒販以「人體綁大腿」方式，從台灣將喪屍煙彈運到馬祖地區販售，檢警執行兩波搜索，拘提有竹聯幫背景的黃姓首腦到案，查扣喪屍煙彈原料，可製成5700顆煙彈，市價破千萬元，檢方近日依毒品罪等罪起訴12人。

本報系聯合報報導，刑事局指出，專案小組去年底發現有毒品經台灣運入連江縣，先查獲兩名毒犯後，溯源追查上游，發現潘男（52歲）以人體夾帶毒品、抑或是佯稱「印刷品、藝術品」郵寄包裹方式，運輸毒品給連江縣鄭姓毒販（50歲）。

警方調查，販毒網絡是以桃園竹聯幫黃男為首，潘男負責運輸，該集團從製毒、分裝、運送到販賣一條龍包辦，潘男採「人體綁大腿」夾帶手法，將毒品固定在大腿處，以搭乘飛機或輪船闖關進入連江地區，再由鄭男等人負責分裝。

專案小組3月30日執行第一波查緝行動，在桃園、台中及馬祖南北竿等地區，拘提潘男等7人到案，經分案扣案手機等證物，6月14日發動第二波搜索，再赴桃園拘提黃男等3人，全案共12人被捕，4人聲押獲准。

檢警查扣海洛因2.4公克、安非他命78.19公克、依托咪酯原液7瓶（236.08公克）及菸油、菸彈等製毒、販毒工具。

檢警統計，這批依托咪酯原料可製成5,700顆喪屍煙彈，若以每顆2500元計算，估計市價約1,140萬元，海洛因、安非他命數量較少，市價10餘萬元，在押的黃男起訴移審法院後，法院裁定20萬交保。

台北中國時報報導，檢警首度破獲販毒集團走私毒品至馬祖地區案，員警分析，販毒集團可能是看準離島毒品「會比台灣本島貴2到3倍」的龐大利潤，加上馬祖地區位屬離島，走私毒品幾乎是「寡占」市場，且近來馬祖地區興建多項大型工程，不少台灣本島工人到當地工作，擴大市場需求，吸引販毒集團鋌而走險走私毒品至馬祖。

近年由於馬祖地區興建多項大型海事或公共工程，招攬大批台灣工人來馬祖工作，部分人因有吸毒需求，擴大了馬祖地區毒品市場，且因馬祖位處離島，毒品來源有限，成為寡占市場，一旦天候不佳，影響海空運輸，就必需「囤貨」，也因此只要一有毒品上島，立即被搶購一空。

刑事局破獲黃姓男子為首的毒品集團，分兩波搜索、攻堅，帶回12人，查扣市價破百萬元的喪屍煙彈原料等毒品。（圖/刑事局智財大隊提供）