佯稱出國補貨 北市「小羊卡牌社」老闆捲款3億失聯

AI摘要 文章摘要整理： 台北西門町寶可夢卡牌店小羊卡牌社突停業，鄭姓負責人失聯，消費者與員工指控遭拖欠款項與薪資，警方與北市府已介入追查。

台北市西門町商圈「小羊卡牌社」被控無預警歇業，鄭姓負責人失聯，消費者報案指有寶可夢卡牌預購、寄售或送鑑定等財損，也有員工遭欠薪。警方受理8人報案，財損最高150萬元（台幣，下同，約4萬6000美元），消費者自救群組成員多達數千人，研判被害人恐更多，全案依詐欺罪偵辦。

北市府消保官昨天主動前往稽查，現場大門深鎖未營業，法務局表示，已啟動市府橫向通報機制，除通報商業處向業者了解營運情形，針對業者無預警倒閉是否涉犯詐欺，同步通報警方調查。

有網友指出，該寶可夢卡牌店無故歇業，4千人的LINE群解散，負責人捲款品項市值3億元(約926.3萬美元)，開業迄今所有受害者等待的鑑定卡、預購盒，高達9千多筆。

警方調查，小羊卡牌社今年1月成立，在寶可夢卡牌玩家圈頗知名，28歲鄭姓負責人上月底向員工聲稱要出國補貨，店家一周未營業，該店的LINE社群昨凌晨被刪除，引發消費者恐慌。

萬華分局至昨天傍晚，共有8人提告詐欺，6人是消費者，多為年輕男性，他們拿不回預購款或寄售、送鑑定的寶可夢卡牌，單一被害人財損2萬元起跳，大多落在1、20萬元，1名男子損失150萬元最多，包括預購50組、每組1萬3千元的「30周年皮卡丘盒組」；另2名提告者是員工，指店家積欠薪水。

北市議會昨也討論此案，議員陳宥丞表示，他收到許多受害者陳情，受害者擔心預購商品像寶可夢、航海王、龍珠等到貨日期還沒到，警方是否會拒絕受理，但他認為鄭男已失聯，社群平台與群組被刪除，有詐欺疑慮。

據了解，萬華分局已報請北檢指揮偵辦，檢警將調閱鄭男入出境紀錄，並實施境管通知。

自稱曾任小羊卡牌社員工的網友貼文表示，他與消費者幾乎同時間得知負責人失聯，他尚未領取7月薪資，也是此次事件受害者，他僅協助網路社群發文及回覆訊息，未經手客戶款項、公司帳務或金流，也未參與經營決策。