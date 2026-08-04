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偷滷牛腱遭逮 雲林婦人「死了7年」意外「復活」

記者賴香珊／南投4日電
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雲林地方法院。聯合報系資料照
雲林地方法院。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

雲林陳姓婦人在南投偷滷牛腱被逮，警方查出她早已被法院宣告死亡，經比對確認身分後送辦，後續由地檢署聲請撤銷死亡宣告，法院已裁定恢復其法律身分。

雲林陳姓婦人在南投偷滷牛腱失風遭逮，警方核對身分發現她在6年前被宣告死亡，員警傻眼通報其戶籍地警方比對身分，確認是同一人，依法送辦後獲不起訴處分。經雲林地檢署向法院聲請撤銷其死亡宣告，近日裁定撤銷，讓陳婦「復活」。

判決書指出，戶籍在雲林的陳婦因失蹤多年，其女兒向法院聲請宣告陳婦於2018年8月20日死亡，法院於2019年8月8日裁定其死亡宣告。不料，經法院認證死亡的陳婦去年竟在南投埔里現身，且因行竊失風遭逮，意外曝光她其實還活著。

埔里警分局表示，該名陳姓婦人於去年11月5日在當地量販店涉嫌竊取市價259元的「秘滷牛腱心」1包，離店時因防盜警報器作響，遭店員當場攔下並報警，員警到場處理時，陳婦對其犯行坦承不諱，全案依竊盜罪嫌移請偵辦。

只是，警方在核對陳婦身分時，意外發現她早在6年前被宣告死亡，而按法院宣告死亡日期，她已經死亡7年，因此有些傻眼，為確認其身分，當下通報其戶籍地警方，經比對確認是同一人後依法送辦，唯該案經南投地檢署給予不起訴處分。

雲林地檢署依據陳婦的不起訴處分書、解送人犯報告書、指紋卡片、現場照片等資料為證，向雲林地方法院聲請撤銷其死亡宣告；經地院法官核閱相關資料，並向警方函詢確認尋獲失蹤人，近日裁定撤銷陳婦的死亡宣告，讓她「死而復生」。

精華 FAQ

  • 她在南投埔里的量販店涉嫌竊取1包市價259元的秘滷牛腱心，離店時觸發防盜警報器，遭店員攔下並報警，警方到場後依竊盜罪嫌移送偵辦。

  • 員警核對身分時，查到她早在6年前被法院宣告死亡，依宣告日期推算甚至已「死亡」7年，為確認真實身分，警方立即通報戶籍地比對。

  • 南投地檢署對竊盜案給予不起訴後，雲林地檢署再依相關卷證向雲林地方法院聲請撤銷死亡宣告，法院核閱資料並確認人已尋獲，近日裁定撤銷。

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