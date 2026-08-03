網購童裝變投資 高雄家庭主夫1個月被騙光400萬家產
高雄男子在臉書看童裝資訊後遭詐團盯上，誤信貨櫃投資話術，一個月內被騙走現金與黃金共400多萬元，警方最後埋伏逮捕面交車手。
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高雄男子在臉書看童裝資訊後遭詐團盯上，誤信貨櫃投資話術，一個月內被騙走現金與黃金共400多萬元，警方最後埋伏逮捕面交車手。
高雄一名男子日前在臉書瀏覽童裝資訊，竟遭詐騙集團鎖定，以「投資貨櫃可獲高利」等話術洗腦，一個月內遭洗劫5次，不僅被搾乾384萬餘元現金，連價值40萬元的黃金積蓄也被掃空。昨天詐團車手第五度索要70萬元，警方獲報後隨即設局，在楠梓區將現身收款的27歲李姓車手當場逮捕，全案依加重詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
警方調查，該名男子在網路為家中幼童選購衣物，詐團主動私訊接觸後，順藤摸瓜從「購物」切換至「投資貨櫃高額報酬」；男子禁不起「穩賺不賠」的投資洗腦，自今年7月起，連續4次主動與詐團面交現金，連家中的黃金也奉上，累計財物損失高達400多萬元。
詐騙集團吸光男子家產後仍不放過，昨天再度開口索要70萬元投資款項，男子才覺得碰到詐騙，向鼓山分局內惟派出所報案。
警方隨即成立專案小組，指示男子佯裝配合，約定於楠梓區某處面交，由警方在周邊埋伏守候，員警見27歲的李姓車手大搖大擺現身點鈔時，蜂擁而上將其壓制逮捕。
警方調查，李姓車手與先前5度洗劫男子的都是同一人，態度極其囂張。警方訊後依加重詐欺罪嫌將李男移送橋頭地檢署，並將持續向上溯源，追查幕後指揮團夥與主謀。
男子原本只是上網替家中幼童選購童裝，卻在臉書上遭詐團主動私訊接觸。對方先從購物話題切入，再轉而推銷「投資貨櫃可獲高利」，一步步將他引入詐騙陷阱。 根據警方調查，男子在1個月內先後5次交付款項，累計被騙走384萬餘元現金，另有價值40萬元的黃金積蓄也被拿走，整體損失超過400萬元。 男子察覺遭騙後報警，警方隨即設局，指示他佯裝配合並約在楠梓區面交，再於周邊埋伏，當27歲李姓車手現身收款時立即上前壓制逮捕，並依加重詐欺罪移送偵辦。
精華 FAQ
男子原本只是上網替家中幼童選購童裝，卻在臉書上遭詐團主動私訊接觸。對方先從購物話題切入，再轉而推銷「投資貨櫃可獲高利」，一步步將他引入詐騙陷阱。
根據警方調查，男子在1個月內先後5次交付款項，累計被騙走384萬餘元現金，另有價值40萬元的黃金積蓄也被拿走，整體損失超過400萬元。
男子察覺遭騙後報警，警方隨即設局，指示他佯裝配合並約在楠梓區面交，再於周邊埋伏，當27歲李姓車手現身收款時立即上前壓制逮捕，並依加重詐欺罪移送偵辦。
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