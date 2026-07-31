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台2歲童如關「毒氣室」一整年 爸媽當面猛抽安非他命

記者曾健祐／台中即時報導
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幼童示意圖，與本案無關。(聯合報系資料照)
幼童示意圖，與本案無關。(聯合報系資料照)

台中嚴姓男子和彭姓妻子都染毒，夫妻育有1名2歲大兒子卻不知呵護，長達1年多當著孩子面吸食安非他命，造成毒煙瀰漫室內空間，男童小小年紀宛如被關在「毒氣室」，所幸社工發現介入安置，男童毛髮也驗出高濃度安毒，檢方依妨害幼童發育罪嫌起訴這對夫妻。

檢警調查，顏男、彭女都有吸食安非他命惡習，也明知兒子才2歲多，若未隔絕在其面前施用恐讓小孩吸入毒煙，2人卻仍貪圖吸毒愉悅感，長期當著兒子面吞雲吐霧。

男童2024年5月起一直到2025年7月間，長達1年多在北屯區住處近距離吸入父母的二手毒煙，後來台中市社會局家庭暴力及性侵害防治中心社工發現，緊急介入將男童安置才獲救。

檢警也發現，男童的毛髮送醫院檢驗，分別驗出甲基安非他命2174pg／mg、安非他命濃度113pg／mg等毒品反應。

檢方訊時，嚴男、彭女均坦承，分別自稱在兒子旁邊以每周1次、2到3次頻率吸毒，並有男童毛髮檢驗報告可佐。

檢方認為，男童對對毒品之耐受力、代謝能力均較成年人更低，其毛髮卻驗出甲基安非他命2174pg／mg、安非他命濃度113pg／mg，可見他暴露在含有毒煙環境下，身心健全、發育應會受危害。

檢方偵結依妨害未滿7歲之幼童發育罪嫌起訴嚴男、彭女。

精華 FAQ

  • 台中嚴姓男子與彭姓妻子長期在2歲兒子面前吸食安非他命，讓室內瀰漫毒煙，使幼童持續吸入二手毒煙，嚴重影響身心發育與生活安全。

  • 因為他從2024年5月到2025年7月，長達1年多都在住處近距離接觸父母吸毒產生的煙霧，等於長期暴露於含毒空氣中，生活環境極不適合幼兒。

  • 社工介入安置後，男童毛髮送驗發現甲基安非他命2174pg／mg、安非他命113pg／mg，足證曾持續暴露毒煙，檢方因此依妨害未滿7歲幼童發育罪起訴父母。

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