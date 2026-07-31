我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

高雄35年「路霸」欄杆害慘摔 警辯不知情 女國賠勝訴

記者張議晨林保光徐白櫻／高雄31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
三民區正興路的鐵欄杆設置長達35年，女騎士慘摔後爭取國賠勝訴。（圖／取自Goog...
三民區正興路的鐵欄杆設置長達35年，女騎士慘摔後爭取國賠勝訴。（圖／取自Google街景）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄女騎士因路邊違規鐵欄杆摔傷提告國賠，法院認為警方長期知情卻未積極處理，判市警局須賠3萬2千餘元。

賴姓女騎士前年7月19日騎車經過高雄市三民區正興路，因不及閃避路邊違規設置的鐵欄杆慘摔骨折，她不滿警方放任路霸不處理，提告國家賠償31萬元（台幣，下同），法官發現欄杆1989年就存在，警方近5年在周邊處理70件陳情、報案都未處理，認定怠於執法，計入賴女過失後，判市警局應賠償3萬2千餘元，市警局指將與律師討論，研議上訴。

三民二警分局說明，當地居民指住戶常要推輪椅進出，擔心周圍停滿機車妨礙出入才設欄杆，多年來警方雖處理過交通檢舉案，但無人檢舉欄杆問題，至女騎士撞上欄杆受傷，警方已貼公告限期改善並移除，但無人認領，便依「無主物」程序請環保局依廢棄物處理。

市府表示，市警局除受理陳情時要求違規清除障礙物，亦要求各分局主動發掘，即時查處，依法開罰並要求立即清除，也聯合環保、工務及區公所跨局處稽查，保障市民通行安全。

判決指出，賴女前年7月騎車行經正興路與正興路69巷口，因路口擺放一座占用外側車道達1.5公尺的鐵欄杆，她閃避不及當場人車倒地，右肱骨骨折、右足趾開放性骨折。她主張警方為道路管理權責機關，但顯有怠忽職守，請求國賠。

高雄地院簡易庭審理時，警方辯稱，警察雖對道路障礙物有裁量權，但並非有堆積物就須強制清除，而且事發前未接獲任何鐵欄杆的檢舉或報案，不知道鐵欄杆存在。

但法官調閱紀錄發現，案發前5年內，警方在鐵欄杆周邊處理28件交通違規、7件陳情及35次報案，足以知悉鐵欄杆存在，認定鐵欄杆設置以來，警方都未積極處理，直到賴女發生車禍，鐵欄杆才被移到道路邊線內，可見警方長期放任道路障礙，怠於執法。

精華 FAQ

  • 賴姓女騎士前年7月19日行經高雄市三民區正興路與巷口時，因閃避不及撞上路邊鐵欄杆倒地，造成右肱骨骨折與右足趾開放性骨折，進而提起國賠訴訟。

  • 法官調閱資料發現，該鐵欄杆自1989年即存在，案發前5年警方在周邊已處理28件交通違規、7件陳情及35次報案，足以知悉其存在，卻始終未積極處理。

  • 法院認定警方長期放任道路障礙，計入賴女自身過失後，判高雄市警局賠償3萬2千餘元。市警局表示將與律師討論，研議是否提起上訴。

上一則

台反制摩洛哥簽證喊卡 上半年僅111人訪台恐淪形式

下一則

解散統促黨 藍批獨裁 白憂公正 綠稱觸國安紅線

延伸閱讀

踩線了…裝監視器檢舉鄰違規「未打方向燈」 法院撤罰單

踩線了…裝監視器檢舉鄰違規「未打方向燈」 法院撤罰單
台毒駕扣車劇增 拖吊場「大塞車」 警促修法加速拍賣

台毒駕扣車劇增 拖吊場「大塞車」 警促修法加速拍賣
牙醫、元配及小三告成一團 最新判決出爐她要賠錢

牙醫、元配及小三告成一團 最新判決出爐她要賠錢
性交易避孕套掉了 女勒索8萬不成控對方強姦 下場曝光

性交易避孕套掉了 女勒索8萬不成控對方強姦 下場曝光

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝