高雄35年「路霸」欄杆害慘摔 警辯不知情 女國賠勝訴
高雄女騎士因路邊違規鐵欄杆摔傷提告國賠，法院認為警方長期知情卻未積極處理，判市警局須賠3萬2千餘元。
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高雄女騎士因路邊違規鐵欄杆摔傷提告國賠，法院認為警方長期知情卻未積極處理，判市警局須賠3萬2千餘元。
賴姓女騎士前年7月19日騎車經過高雄市三民區正興路，因不及閃避路邊違規設置的鐵欄杆慘摔骨折，她不滿警方放任路霸不處理，提告國家賠償31萬元（台幣，下同），法官發現欄杆1989年就存在，警方近5年在周邊處理70件陳情、報案都未處理，認定怠於執法，計入賴女過失後，判市警局應賠償3萬2千餘元，市警局指將與律師討論，研議上訴。
三民二警分局說明，當地居民指住戶常要推輪椅進出，擔心周圍停滿機車妨礙出入才設欄杆，多年來警方雖處理過交通檢舉案，但無人檢舉欄杆問題，至女騎士撞上欄杆受傷，警方已貼公告限期改善並移除，但無人認領，便依「無主物」程序請環保局依廢棄物處理。
市府表示，市警局除受理陳情時要求違規清除障礙物，亦要求各分局主動發掘，即時查處，依法開罰並要求立即清除，也聯合環保、工務及區公所跨局處稽查，保障市民通行安全。
判決指出，賴女前年7月騎車行經正興路與正興路69巷口，因路口擺放一座占用外側車道達1.5公尺的鐵欄杆，她閃避不及當場人車倒地，右肱骨骨折、右足趾開放性骨折。她主張警方為道路管理權責機關，但顯有怠忽職守，請求國賠。
高雄地院簡易庭審理時，警方辯稱，警察雖對道路障礙物有裁量權，但並非有堆積物就須強制清除，而且事發前未接獲任何鐵欄杆的檢舉或報案，不知道鐵欄杆存在。
但法官調閱紀錄發現，案發前5年內，警方在鐵欄杆周邊處理28件交通違規、7件陳情及35次報案，足以知悉鐵欄杆存在，認定鐵欄杆設置以來，警方都未積極處理，直到賴女發生車禍，鐵欄杆才被移到道路邊線內，可見警方長期放任道路障礙，怠於執法。
賴姓女騎士前年7月19日行經高雄市三民區正興路與巷口時，因閃避不及撞上路邊鐵欄杆倒地，造成右肱骨骨折與右足趾開放性骨折，進而提起國賠訴訟。 法官調閱資料發現，該鐵欄杆自1989年即存在，案發前5年警方在周邊已處理28件交通違規、7件陳情及35次報案，足以知悉其存在，卻始終未積極處理。 法院認定警方長期放任道路障礙，計入賴女自身過失後，判高雄市警局賠償3萬2千餘元。市警局表示將與律師討論，研議是否提起上訴。
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賴姓女騎士前年7月19日行經高雄市三民區正興路與巷口時，因閃避不及撞上路邊鐵欄杆倒地，造成右肱骨骨折與右足趾開放性骨折，進而提起國賠訴訟。
法官調閱資料發現，該鐵欄杆自1989年即存在，案發前5年警方在周邊已處理28件交通違規、7件陳情及35次報案，足以知悉其存在，卻始終未積極處理。
法院認定警方長期放任道路障礙，計入賴女自身過失後，判高雄市警局賠償3萬2千餘元。市警局表示將與律師討論，研議是否提起上訴。
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