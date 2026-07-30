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校安通報逾百次無效 惡霸小學生毆打老師同學 家長還告老師

記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
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北市某國小有一名將升上五年級的學生從一年級起就有脫序行為，除攻擊老師、同學外，也...
北市某國小有一名將升上五年級的學生從一年級起就有脫序行為，除攻擊老師、同學外，也破壞公物，通報校安事件逾百次都無效。(記者洪子凱／攝影)

台北市某國小有一名將升上五年級的學生從一年級起就有脫序行為，除攻擊老師、同學外，也破壞公物，通報校安事件逾百次，若老師出手阻止，該生家長竟還會提告老師，讓師生聞風喪膽，議員痛批校安通報形同虛設。市長蔣萬安表示，會跨局處因應處理，保障所有師生、同學權益。

鍾沛君與受害老師、學生家長舉行記者會，鍾指出，該生從2023年入學起情緒就極度不穩定，經常會出現脫序行為，如教室咆哮、失控打人等，校安通報次數從入學至今高達109次，而該生父親對於孩子在校發生事情不僅不解決，甚至對於阻止孩子脫序行為老師檢舉提告，如今該生將升上五年級重新分班，不少老師、同學都聞風喪膽，不想與該生同班。

受害A同學父親表示，自己孩子一、二年級與該生同班，自己孩子就被針對不僅控制其行動，甚至還打他巴掌導致孩子受傷瘀青，甚至不敢上學；而該生行徑就連老師也受害，一名W老師表示，學校規定學生不得搭乘電梯，該生卻執意違反校規罷占電梯，老師在確保安全前提下將孩子抱出電梯，卻遭指控將其壓制，家長甚至衝來學校興師問罪，甚至報案，深受其擾。

另一名T姓老師也說，該生有一次情緒再次失控，試圖破壞教室內公務，為了阻止該生行為，不僅被拳打腳踢，事後其父親卻一次控告他1999市民熱線、性別事件、校事會議、傷害罪4大罪行，讓他深受其擾，更一度背負4個罪名，但教育局法律補助只能補助一案，律師費光一個案子就要8萬，剩下費用如何負擔。

北市某國小有一名將升上五年級的學生從一年級起就有脫序行為，除攻擊老師、同學外，也...
北市某國小有一名將升上五年級的學生從一年級起就有脫序行為，除攻擊老師、同學外，也破壞公物，通報校安事件逾百次都無效。(議員鍾沛君辦公室提供)

鍾沛君認為，當學生一再失序，學校不應不斷退讓，甚至因家長動輒投訴，學校照規定做校安通報，機制卻形同虛設，讓在校的同學跟老師依然人心惶惶，在這4年之間持續被攻擊，身體受傷、心靈受創，呼籲教育局應跨局處因應，保障所有學生就學安全。

蔣萬安今回應，這事之前議會就有關心，不只教育局，市府已經成跨局處的應變且已介入處理，包括社會局對家庭的支持，衛生局和聯醫也提供各項醫療資源的協助，這件事情會持續追蹤，希望能夠照顧到老師、其他同學的權益。

教育局主秘鍾德馨說，副市長已舉行跨局處資源網絡會議，包含教育局、衛生局、社會局的介入，並建置「校安預警」及「高風險個案」管理，針對此案，暑假間已重新編班，將由跨專業團隊共同協助，7月已舉行專家會議，會針對個管人力、助理人員時數及個別化教育計畫（IEP）課程做好規畫。

精華 FAQ

  • 台北市某國小一名學生自入學起就頻繁失序，包含咆哮、打人、破壞公物等，校安通報累計109次，甚至連老師制止都可能遭家長提告。

  • 受害家長指出孩子曾被該生控制行動、賞巴掌而受傷瘀青；老師則表示，制止脫序行為後反被指控、報案甚至多案提告，工作與生活都受到嚴重影響。

  • 蔣萬安表示市府已跨局處介入，教育、社會、衛生等單位共同協助，並建立校安預警與高風險個案管理；暑假已重新編班，後續也會規畫個管與IEP支持。

蔣萬安

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