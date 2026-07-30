當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌 法院重判「不得易科罰金」

高市方姓婦人在興仁公園出拳掌摑3歲男童，法院判刑5月。（記者張議晨／翻攝）

高雄方姓女子在公園碰到3歲男童，無緣無故當著母親面前賞男童巴掌，導致男童重摔在地，左耳及頭部多處挫傷，整個過程被PO網，網友怒批「拳頭都硬了」，方女事後辯稱是男童用台語嗆她「吃屎」，法官不採信，依傷害罪判刑5月，不得易科罰金。

今年5月23日下午5時許，3歲的楊姓男童在母親陪同下，於公園兒童遊戲場騎著搖搖馬，不料方姓女子（有傷害前科）行經該處，先是在男童後方踱步，隨後竟無預警出手猛揮男童臉頰一巴掌。

由於力道過猛，男童瞬間從搖搖馬摔落地面，坐在對面的男童母親目睹全程，驚恐地抱起孩子並當場質問方女為何動手。方女態度傲慢，聲稱男童「出言不遜」，要「替家長教訓孩子」，母親憤而報警處理。經高醫急診診斷，男童左耳及頭部均受有挫傷。

高雄地院審理時，方女辯稱自己當時只是「管教小孩」，並指控男童對他說了台語「你吃屎」，她才一時激動失控；但男童母親反駁，稱孩子才3歲，家中也沒人說台語，連國語都表達不清，怎麼可能那樣說。

法官認為，方女和男童素不相識，對楊童「絕無任何管教或懲戒權限」，考量方女有傷害前科，犯後毫無悔意又未賠償和解，依兒少法加重其刑，判徒刑5月，不得易科罰金，可上訴。