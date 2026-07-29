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公公殺媳 閨密揭她生前遭討錢霸凌 本已搬離婆家…

記者張策／新北29日電
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66歲張姓男子涉嫌持刀殺害媳婦，遭警方逮捕後移送偵辦。（記者張策／翻攝）
66歲張姓男子涉嫌持刀殺害媳婦，遭警方逮捕後移送偵辦。（記者張策／翻攝）

新北市中和區日前發生公公殺害媳婦命案，死者相識近十年的閨密在Threads發文，揭露死者生前長期遭丈夫外遇、漠視，還承受公公經濟壓榨與言語霸凌。她表示，死者原本已搬離婆家，準備蒐集證據提告、走完離婚程序，重新帶著四歲女兒生活，卻在返家接孩子時遭公公持刀殺害。

閨密表示，死者丈夫長期在台中外遇，對孩子不聞不問，連每月5000元台幣（約154美元）育兒費都不願意支付，寧願把錢花在帶20多歲外遇對象吃大餐、在臉書炫耀，也不願照顧自己的骨肉。

閨密說，死者長期獨力支撐家庭，卻不斷遭到騷擾。只要因工作晚回家，或需要一點與朋友放鬆的時間，便會被公婆冷言酸語質疑「在外面有男人」；丈夫明知所有事情，卻始終不願出面處理公媳問題，長期視而不見。她也指控，張姓公公長期沒有工作，不斷向死者索討金錢。當死者告知已無力負擔、希望停止借錢後，公公便開始長時間對她進行言語霸凌。

閨密表示，死者好不容易搬離原本住處，準備開始新生活，原本婆家甚至還希望她繼續一起住、共同分攤房租，但遭死者拒絕。她公開對話截圖，死者在訊息中明確表示「對，各自搬走」，也拒絕婆家提出一起分租的要求。

然而，死者因工作需要，仍得將女兒交由公婆協助照顧。案發當天，她前往公婆住處接回孩子，卻在一次言語衝突後，遭公公當著年幼孩子所在住處持刀攻擊致死。

警方調查，66歲張姓男子涉嫌在公寓一樓樓梯間持刀殺害34歲媳婦，犯案後留在現場，卻一度聲稱是別人行凶。警方調閱監視器確認案發前後沒有其他人進出，並在張男隨身包包內查獲刀械。檢方複訊後，認張男涉犯殺人、毀損屍體等罪，向法院聲請羈押禁見；新北地院昨天凌晨裁定羈押禁見。

精華 FAQ

  • 案件發生在新北市中和區，死者是一名34歲女子，嫌犯則是66歲張姓公公。警方指出，案發地點在公寓一樓樓梯間，現場留下明確物證。

  • 閨密表示，死者長期承受丈夫外遇、對孩子不聞不問，還遭公公不斷索錢與言語霸凌。只要晚回家或想休息，還會被婆家冷言指責在外面有男人。

  • 死者原本已搬離婆家，準備蒐證提告並辦理離婚，想重新帶著4歲女兒生活。案發當天她是到公婆住處接孩子，卻在言語衝突後遭公公持刀攻擊身亡。

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