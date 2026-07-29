八仙塵爆案11年 團體訴訟二審逆轉 園方須賠2.1億

八仙塵爆發生至今11年，但團體訴訟還未了，消費者文教基金會律師吳榮達指出，多數死者家屬盼事件早日落幕而選擇和解。（本報資料照片）

消費者文教基金會協助八仙塵爆受害者及家屬提團體訴訟，首波98人求償，一審判八仙樂園公司免賠，玩色創意負責人呂忠吉、玩色創意及瑞博國際公司應賠償4億餘元（台幣，下同）。案件上訴，台灣高等法院昨改判呂、玩色及瑞博賠償6億8000餘萬元，另因最高法院見解認定八仙樂園公司應依消費者保護法規定負賠償責任，高院 昨判八仙及負責人陳慧穎應賠償2億1000餘萬元。

本案源於呂忠吉透過友人周宏瑋掛名開設的瑞博公司，和八仙樂園簽約租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，以噴灑色粉當噱頭，賣出4000多張門票。2015年6月27日晚間8時許，活動接近尾聲，舞台前方空中、地面發生塵燃意外，造成15人死亡、逾400人受傷。

呂忠吉2018年被依業務過失致死罪判刑5年定讞，隔年1月入監，已於2023年7月出獄。消基會協助435名受害者及家屬分別提起兩波團體訴訟，求償總金額高達99億餘元，還有10多人委由律師提告損害賠償訴訟，近年已陸續判決。

第一波團體訴訟有98名受害者求償22億餘元，士林地方法院判呂忠吉、玩色及瑞博公司應連帶給付3億1000萬餘元，另玩色、瑞博應各給付4746萬餘元懲罰性賠償金，共計4億餘元。

案件上訴，高院審理期間，八仙與56名受害者達成和解，且最高法院前年判決三件塵爆個別求償案，見解認為八仙不僅是單純出租人或提供場所者，也提供組合商品、互通併用服務人力及設施，彩色派對宣傳也能使用八仙名稱，應依消保法第7條規定負損害賠償責任。

高院指出，八仙對派對參與者提供水上遊樂設施、救生員、停車場等周邊服務，雙方已經成立消費關係，且事發水池為違建設施，座落於執照核准範圍之外，八仙卻出租給瑞博公司辦派對，已不符合消保法規定可合理期待的安全性，認為應負賠償責任。

高院認為，呂忠吉、玩色及瑞博公司應就98人負損害賠償責任，扣除犯罪被害補償金等，判呂、玩色及瑞博公司應連帶賠償3億5千餘萬元，另玩色、瑞博應各賠償1億1000餘萬元的懲罰性賠償金。

判決指出，八仙樂園公司及陳慧穎應就42人負損害賠償責任，扣除犯罪被害補償金、急難慰問金等，判八仙、陳慧穎應連帶賠償1億3000餘萬元，八仙另有7837萬餘元懲罰性賠償金。

消基會2017年提第二波團體訴訟，有337名受害者求償逾70億元，八仙已與其中143人達成和解，目前案件仍在士林地院審理中。