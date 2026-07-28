3度赴台偷信用卡 港男遠端盜刷2百萬 遭求刑9年

香港籍周姓男子涉嫌偷捷運列車上民眾的信用卡，提供給跨境詐欺集團盜刷，檢方詐欺得利等罪起訴，求刑9年。(記者李奕昕／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 香港籍男子周偉三度來台扒竊13人信用卡，供跨境詐團在多國遠端盜刷215萬餘元，北檢偵結起訴並求處9年重刑。

香港 籍男子周偉三度搭機來台，涉嫌在台北捷運、高雄捷運列車上扒竊偷走13名民眾的信用卡，提供給跨境集團網路在沙烏地阿拉伯 等盜刷215萬3916元，另有128萬4417元未遂。檢警今年3月拘提周男聲押獲准，台北地檢署27日偵結，依詐欺得利等罪嫌起訴，具體求處9年重刑。

本報系聯合報報導，起訴指出，周姓車手加入跨境詐團擔任竊卡手，去年12月3日至14日間、12月28日至今年1月10日間、今年3月8日入境台灣，在北捷紅線、藍線列車上及高雄捷運列車上，利用捷運列車人潮眾多，竊取13名民眾皮包、信用卡等物，得手後旋即下車離去。他取得信用卡後，將得手的信用卡晶片資訊透過 NFC感應通訊系統提供給暱稱「林煥」、「GGH LLL」、「宋剛」、「盧阿才」、「Heart Brave」等人。

「林煥」等人透過網路在越南、馬來西亞、香港、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國家的商店，以偽造的信用卡感應收款設備進行交易，後來因被害人發覺遭竊，並接獲信用卡發卡銀行通知在國外發生交易等盜刷情事報警，檢警循線拘提。

檢方查出，由「林煥」等人以中繼攻擊系統複製信用卡資訊偽造信用卡， 讓不詳共犯在越南、馬來西亞、香港、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國家、商店，持偽造的信用卡感應POS機刷卡，共盜刷215萬3916元，未成功部分為128萬4417元而未遂。

中國時報報導，檢方指出，周姓男子涉犯依參與犯罪組織、在供公眾運輸之車內加重竊盜、3人以上共同詐欺得利等罪嫌，迄今仍否認犯行，周男迄今仍否認犯行，犯後態度惡劣，未對受害者表示歉意，還飾詞狡辯，意圖以荒謬說詞逃避刑責，建請法院從重量刑9年以上，宣告沒收犯罪所得。